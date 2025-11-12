　
政治

王世堅點鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」　吳怡農：公平競爭找最強候選人

▲▼吳怡農赴民進黨中央遞志願參選表。（圖／記者杜冠霖攝）

▲吳怡農日前遞件表達參選意願。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

隨著2026九合一選舉腳步接近，民進黨近來陸續完成部分縣市長的提名。至於台北市部分，目前僅有吳怡農遞交參選意願書，也有媒體報導，行政院副院長鄭麗君被欽點是競爭有力人選。對此，吳怡農回應，如果更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，都非常樂見，「讓我們公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人」。

2026年台北市長選情持續升溫，吳怡農已正式表態爭取民進黨提名，綠委王世堅則被外界點名為熱門人選之一。不過王世堅直言，國民黨籍現任市長蔣萬安「95％會連任」，認為勝負只是「贏多贏少的問題」。王世堅也點名行政院副院長鄭麗君，甚至行政院長卓榮泰才是「真正的大咖」。王更大讚，鄭麗君才貌雙全、學養俱佳，足以跟蔣萬安來匹敵，是非常適合的人選，足以抗衡蔣萬安，勝率有50%。

對此，吳怡農表示，如果更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見，「所以我公開邀請，有志向的人，跟我一樣，儘早表態、宣布爭取。讓我們公平競爭、透過民調的方式，找到我們最強的候選人」。

吳怡農也透露，他正在做一系列的民調以及面對面的客廳會，來反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召的過程有更多的資料和數據參考。

11/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

王世堅點鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」　吳怡農：公平競爭找最強候選人

台北市長吳怡農鄭麗君王世堅民進黨蔣萬安民進黨國民黨

