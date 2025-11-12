新壽「分手費」納雜項惹議　李四川：若是這3年花的成本還是要認

▲台北市副市長李四川。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

新壽與北市府針對北士科T17、18地上權的解約金，今（18日）北市議會將審議。有關解約金中包含除草、圍籬調整費等，有議員認為列入不合理，台北市副市長李四川說，從新壽的角度當然這些都是這3、4年來的成本，市府會就成本的項目做審查，「如果發生在T17、18，確實這3年多他們花的成本，我想我們還是要認」。

北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，北市議會今下午大會將審議，但針對新壽的「帳單」連除草、環境維護、新新併Logo調整、代書費等都列入，朝野議員有不同看法，也有議員直言不合理。

對此，李四川今赴議會前受訪說，因為說實在，從新壽的角度當然這些都是這3、4年來的成本，前面已經說如果新壽提的成本，市府會就成本的項目做審查，「如果發生在T17、18，確實這3年多他們花的成本，我想我們還是要認」。

李四川表示，這部分也跟輝達反應過，「原則上金額也告訴過輝達，輝達大概都會概括承受」，市府報的成本，輝達是可以接受的。

記者追問，禮拜五是否會直接跟新壽簽訂解約？李四川表示，如果今天有通過，明天或後天新壽就會開臨時董事會，確定完後才會簽協議書。