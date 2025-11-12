閣揆批法院輕放詐團爆乳女特助　北院拒背鍋聲明：人是檢方放的

▲太子集團劉姓女特助複訊交保15萬元，引起立委質詢閣揆批法院輕放。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署指揮警調偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢等案，其中1名爆乳女特助訊後交保15萬元，滿臉燦笑，經媒體報導引發議論，行政院長卓榮泰昨（11日）在立法院答詢時，更批法院准許輕輕幾萬元交保、「對執法人員士氣是極大打擊」，台北地院今鄭重聲明人是檢方放的，請別誤解。

檢調本月（11月）4日搜索太子集團在台47處地點，拘提24人，漏夜複訊後，1名劉姓女特助交保15萬元，她長髮披肩，外罩寬鬆格子襯衫，內穿薄衫露出胸前一片雪白，深邃事業線吸睛，清純容貌綻放如釋重負地滿臉燦笑，經媒體報導，引發議論「第一次看到詐欺犯的笑容連馬賽克都藏不住」。

國民黨立委王鴻薇昨在立院質詢卓榮泰，提到「一位特助被交保開懷燦笑，交保金少少15萬元」，她問卓揆看到這樣的畫面「震怒嗎？」

卓榮泰神色嚴肅回應好不容易發現詐團、抓到首腦與相關人員，「結果法院輕輕幾萬塊錢交保，這不僅是國人觀感不好，對執法人員士氣是極大打擊」，他喊話要有效防詐，行政、司法要同步執行。

王鴻薇當場肯定卓榮泰的答覆，但此話極易被外界誤會人是被檢方聲押、法院卻放人。北院今鄭重聲明近日媒體報導「柬埔寨跨國詐欺集團『太子集團』在臺據點遭搜索，涉案特助劉女以新臺幣15萬元交保，引發輿論譁然」等情，為免誤解，特此說明如下：

一、檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。

二、媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。

三、依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。

四、社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。