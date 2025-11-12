英最大洗錢案判刑！陸主謀想當小國女王　用沈殿霞偽造證件

▲英國史上金額最大洗錢案，中國主謀錢志敏判11年8個月徒刑。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

中國警方鎖定一名涉嫌策劃數百億人民幣詐騙案的主謀錢志敏，在她逃往緬甸邊境後展開近七年的逃亡生涯。錢志敏最終在英國落網，並因利用比特幣洗錢被判刑11年8個月。檢方透露，錢志敏曾經想當小國女王，甚至有意用已故女星的照片當假證件。

詐騙案曝光後，錢志敏被共犯載著摩托車逃往東南亞，輾轉各地躲避追捕。2017年，她化名「張亞迪」，持偽造護照抵達倫敦。此後，她以比特幣換取現金，購買奢侈品並周遊歐洲，刻意避開與中國有引渡協議的國家。她的行蹤在2018年被英國警方鎖定，原因是她試圖在倫敦購置高價房產。

警方在她租屋處和保管箱內查獲大批比特幣，並透過律師的舉報進一步追查。解鎖的比特幣市值從2018年的15億英鎊飆升至50億英鎊，資金來源與中國詐騙所得息息相關。檢方透露，錢志敏曾夢想統治「利伯蘭自由共和國」，但她的犯罪行為使得這個「夢想」成為泡影。

錢志敏的洗錢行動得到了兩名助手的協助，其中溫健在多次協助她兌換比特幣後被定罪，另一助手林成福則因將部分比特幣轉入自己名下帳戶，意外暴露她的藏身地，導致警方在約克市成功逮捕她。檢方透露，林成福還試圖為錢女偽造馬來西亞或香港護照，照片還是使用已故港星沈殿霞。