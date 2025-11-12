藍委提立法院設「兩岸事務因應對策小組」　由韓國瑜當召集人

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民進黨籍立委沈伯洋遭對岸公安立案調查，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜站出來聲援，以維護國會尊嚴。對此，國民黨籍立委許宇甄提議，賴清德總統沒辦法處理兩岸事務的話，立法院可以成立「兩岸事務因應對策小組」來因應，並由韓國瑜院長擔任召集人。

許宇甄12日在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正，他提到，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應該要聲援沈伯洋，令人有點錯亂，「怎麼會現任總統對兩岸事務沒有擔當，要立法院長出來解決，是不是代表現在的總統沒有能力解決兩岸問題，所以要立法院長出來處理？」

邱垂正回應，「總統的意思是要團結國人的意志，來共同反對中國這種跨境鎮壓，不管是對國會議員還是國人的恫嚇與分化，應該團結一致。」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）



許宇甄提議，立法院可以成立一個「立法院兩岸事務因應對策小組」，來因應類似事件，並由院長韓國瑜擔任召集人。

邱垂正回應，立法院是最主要的民意代表機關，如果不分朝野團結一致、一致對外，效果是最好的。

許宇甄反問，「所以邱主委是認為，兩岸的事務賴清德總統沒有辦法處理，所以交由立法院來處理嗎？不然怎麼會第一時間喊話韓國瑜院長出來？」

邱垂正強調，雖然今天是針對沈伯洋委員，但其實是對全體國民的集體脅迫。

陳水扁2000年擔任總統期間，藍營立委佔多數的立法院就曾設立「立法院兩岸事務因應對策小組」，該小組由朝野24名立委依席次比例派代表，立法院長王金平擔任召集人。

根據立法院當年在會議中通過的文件，該小組得依憲法及國家安全會議組織法第八條之規定，邀請國家安全會議秘書長及其所屬國家安全局局長、行政院相關部會首長及有關機關（構）（包括海基會）代表列席報告。文件中也顯示，兩岸相關協商、談判與協議簽署前，本小組於必要時得邀請負責相關業務之機關（構）（包括海基會）先行磋商，聽取意見。

對於該小組的成立，民進黨立院黨團的幹事長彭紹僅批評，相關立委可以跟陸方溝通，回來又可以請國安會報告，甚至做決議，已經侵犯到行政權，非常不適合。