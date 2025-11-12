　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

▲陸委會主委邱垂正出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

對岸公安日前對立委沈伯洋展開「立案調查」，並有陸方的法學專家威脅進行「全球抓捕」。對此，陸委會主委邱垂正12日表示，這不只是針對沈伯洋個人，更是針對所有台灣民眾的集體脅迫，「朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。」

邱垂正在立法院受訪時提到，中共此次的做法是典型的跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的一些做法，引發針對他個人的立案調查，「這不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫。」

邱垂正說，「中共透過跨境鎮壓意圖威嚇與分化我們，朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。」

▼重慶公安局立案調查沈伯洋。（圖／翻攝央視）

▲▼重慶公安局：收到大量「舉報沈伯洋」線索　將納入證據使用。（圖／翻攝央視）

邱垂正指出，要團結在一起面對中共的跨境鎮壓，齊聲譴責中共的跨境鎮壓，同時，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，「對於被精準打擊的所謂個案，國人都應該保護、維護他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇及分化得逞。」

邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，每一位國人的安全請大家放心，「我們都會保護國人的安全，他們（中共）對台灣一點拘束力都沒有，就算是在其他國家的國人也放心，因為自由民主的國家、尊重人權的國家，對於政治犯都是不引渡的。」

不過，邱垂正也提到，國人赴陸港澳要關心自己的安全問題、審慎評估，不要做非必要的旅行。

邱垂正還說，對於被中共懲罰的，不管是國軍、公務人員、政務官或是國會議員，都應該來支持、保護，團結來反擊中共的跨境鎮壓。

▼立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中國重慶市公安局發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。圖為沈伯洋出席立法院經濟委員會。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看
好好珍惜「中場休息」！　氣象粉專示警：雨又要多起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

陸全球抓捕沈伯洋？　國台辦：「依法終身追責」針對極少數台獨份子

藍委提立法院設「兩岸事務因應對策小組」　由韓國瑜當召集人

四川紅旗特大橋啟用僅10個月垮了！　橋體裂解直墜畫面曝

奧地利雙層「熊貓列車」亮相　「中國製造」基建投入客運鐵路系統

痛批日首相挺台論「惡劣」　國台辦：中國政府軍隊與人民絕不容忍

沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

廣州「最醜地標」拍賣15天乏人問津　銅錢造型奇葩審美觀引熱議

三寶女警騎重機衝向圍觀民眾　後排倒一片..第一時間先看車損挨批

陸雙11金價一夜漲130元…嚇壞買家　 店家嘆：金價成同行間秘密

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

陸全球抓捕沈伯洋？　國台辦：「依法終身追責」針對極少數台獨份子

藍委提立法院設「兩岸事務因應對策小組」　由韓國瑜當召集人

四川紅旗特大橋啟用僅10個月垮了！　橋體裂解直墜畫面曝

奧地利雙層「熊貓列車」亮相　「中國製造」基建投入客運鐵路系統

痛批日首相挺台論「惡劣」　國台辦：中國政府軍隊與人民絕不容忍

沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

廣州「最醜地標」拍賣15天乏人問津　銅錢造型奇葩審美觀引熱議

三寶女警騎重機衝向圍觀民眾　後排倒一片..第一時間先看車損挨批

陸雙11金價一夜漲130元…嚇壞買家　 店家嘆：金價成同行間秘密

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

補充保費衛福部挨轟「股市禿鷹」　金管會緩頰：會再溝通

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

【輔大醫院濺血】男泌尿科診間抽刀！名醫江漢聲負傷奪門驚逃

大陸熱門新聞

三寶女警騎重機衝向圍觀民眾 後排倒一片...第一時間先看車損挨批

馬雲妻子「斥資近8億」買倫敦豪宅　奢華內裝曝光！

太夯了！陸「奶皮」從7元漲到40元

陸雙11金價又漲　 店家：金價成同行間秘密

廣州「最醜地標」拍賣15天乏人問津 銅錢造型奇葩審美觀引熱議

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

沈伯洋恐遭全球抓捕　陸委會：脅迫所有台灣民眾

四川紅旗特大橋啟用僅10個月垮了！ 橋體裂解直墜畫面曝

不怕美國制裁了？華為去年專利數居全球之冠　專利許可收入達195億

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

解放軍「忠誠僚機」攻擊-11最新畫面曝 代號「玄龍」或已正式服役

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！1個月男友出軌了

奧地利雙層「熊貓列車」亮相 「中國製造」基建投入客運鐵路系統

更多熱門

相關新聞

網傳沈伯洋追殺中配報告「從不存在」　　民主實驗室：AI幻覺生成

網傳沈伯洋追殺中配報告「從不存在」　　民主實驗室：AI幻覺生成

民進黨立委沈伯洋近日表示，對岸聲稱他在追殺中國籍配偶，社群媒體也出現各種帳號在討論此議題，更有網友指控，「台灣民主實驗室」（DoubleThink Lab）的研究報告，載明「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」，並質問沈「要裝到什麼時候」。不過，台灣民主實驗室昨天（11日）出面打臉，強調自2019年以來，從不存在這一篇報告，該貼文內引述的AI對話截圖中所闡明的報告連結，完全為無效連結，「dtt.tw」也不是他們在使用的網域，「這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用也全部是AI幻覺生成的內容」。

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪　全世界不知多少人被通緝

沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪　全世界不知多少人被通緝

關鍵字：

沈伯洋全球抓捕跨國鎮壓中國台灣陸委會邱垂正

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面