沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

對岸公安日前對立委沈伯洋展開「立案調查」，並有陸方的法學專家威脅進行「全球抓捕」。對此，陸委會主委邱垂正12日表示，這不只是針對沈伯洋個人，更是針對所有台灣民眾的集體脅迫，「朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。」

邱垂正在立法院受訪時提到，中共此次的做法是典型的跨國鎮壓，沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的一些做法，引發針對他個人的立案調查，「這不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫。」

邱垂正說，「中共透過跨境鎮壓意圖威嚇與分化我們，朝野、全國應該團結一心，把種種挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。」

▼重慶公安局立案調查沈伯洋。（圖／翻攝央視）



邱垂正指出，要團結在一起面對中共的跨境鎮壓，齊聲譴責中共的跨境鎮壓，同時，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，「對於被精準打擊的所謂個案，國人都應該保護、維護他們的權益，不要讓中共對台灣的恫嚇及分化得逞。」

邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，每一位國人的安全請大家放心，「我們都會保護國人的安全，他們（中共）對台灣一點拘束力都沒有，就算是在其他國家的國人也放心，因為自由民主的國家、尊重人權的國家，對於政治犯都是不引渡的。」

不過，邱垂正也提到，國人赴陸港澳要關心自己的安全問題、審慎評估，不要做非必要的旅行。

邱垂正還說，對於被中共懲罰的，不管是國軍、公務人員、政務官或是國會議員，都應該來支持、保護，團結來反擊中共的跨境鎮壓。

▼立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）