奪后冠才8天！　墨「21歲選美皇后」遭大卡車迎面撞上慘死

▲艾莉森的男友載著她行駛在高速公路上，兩人卻遭大卡車迎面撞上慘死。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

墨西哥21歲選美皇后艾莉森·蒙塔尼奧·葛雷羅（Alison Montaño Guerrero）榮獲「2025年特奧卡爾蒂切小姐」后冠僅8天，7日與男友開車行經高速公路時，遭一輛大卡車迎面撞擊，車體嚴重毀損，兩人當場死亡。

根據《太陽報》報導，這起車禍發生在11月7日，緊急救護人員抵達現場時，當場確認艾莉森和男友赫蘇斯·愛德華多·塞維里亞諾·賈西亞（Jesús Eduardo Severiano García）已經死亡。兩人被困在嚴重毀損的車內。

艾莉森10月30日才剛奪得選美冠軍，被加冕為2025年特奧卡爾蒂切小姐（Miss Teocaltiche 2025），她奪得后冠時表示，「真正的美麗不是用后冠或禮服來衡量，而是用尊重和愛去看待他人的能力。」誰也沒想到，不到10天，她卻遭遇奪命車禍。

根據當地媒體報導，艾莉森生前就讀於瓜達拉哈拉大學心理學與教育學系，是一名優秀的學生。儘管她在社群媒體上保持低調形象，Instagram追蹤者仍超過5000人。她生前最後一篇貼文發布於車禍前一天，照片中的她戴著時尚黑帽，穿著棕色上衣。

墨西哥哈利斯科州檢察官辦公室已展開深入調查，要釐清這起悲劇事故的確切肇事原因。特奧卡爾蒂切市政府也發表聲明哀悼。