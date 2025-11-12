　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奪后冠才8天！　墨「21歲選美皇后」遭大卡車迎面撞上慘死

▲▼奪冠才8天！墨21歲選美皇后遭卡車撞死。（圖／翻攝自X）

▲艾莉森的男友載著她行駛在高速公路上，兩人卻遭大卡車迎面撞上慘死。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

墨西哥21歲選美皇后艾莉森·蒙塔尼奧·葛雷羅（Alison Montaño Guerrero）榮獲「2025年特奧卡爾蒂切小姐」后冠僅8天，7日與男友開車行經高速公路時，遭一輛大卡車迎面撞擊，車體嚴重毀損，兩人當場死亡。

根據《太陽報》報導，這起車禍發生在11月7日，緊急救護人員抵達現場時，當場確認艾莉森和男友赫蘇斯·愛德華多·塞維里亞諾·賈西亞（Jesús Eduardo Severiano García）已經死亡。兩人被困在嚴重毀損的車內。

艾莉森10月30日才剛奪得選美冠軍，被加冕為2025年特奧卡爾蒂切小姐（Miss Teocaltiche 2025），她奪得后冠時表示，「真正的美麗不是用后冠或禮服來衡量，而是用尊重和愛去看待他人的能力。」誰也沒想到，不到10天，她卻遭遇奪命車禍。

▲▼奪冠才8天！墨21歲選美皇后遭卡車撞死。（圖／翻攝自X）

根據當地媒體報導，艾莉森生前就讀於瓜達拉哈拉大學心理學與教育學系，是一名優秀的學生。儘管她在社群媒體上保持低調形象，Instagram追蹤者仍超過5000人。她生前最後一篇貼文發布於車禍前一天，照片中的她戴著時尚黑帽，穿著棕色上衣。

墨西哥哈利斯科州檢察官辦公室已展開深入調查，要釐清這起悲劇事故的確切肇事原因。特奧卡爾蒂切市政府也發表聲明哀悼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看
好好珍惜「中場休息」！　氣象粉專示警：雨又要多起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

女司機睡著　輕軌車飆速80公里「暴衝過彎」乘客被甩飛腦震盪

多明尼加全國大停電！　首都一片漆黑地鐵停擺

越南副總理：預計很快與美國簽署貿易協議

富商搭機失控！狂罵空姐X子「喊要性侵、燒死她」　刑期加重3倍

日本東北熊禍頻傳！居民遛狗遇襲頭部濺血　JR列車撞熊停駛

奪后冠才8天！　墨「21歲選美皇后」遭大卡車迎面撞上慘死

賣公司賺170億退休卻喊無聊！35歲富豪決定重返職場

鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！房屋被掀翻　恐怖畫面曝

法院自殺炸彈攻擊12死27傷　巴基斯坦防長：全國進入「戰爭狀態」

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

女司機睡著　輕軌車飆速80公里「暴衝過彎」乘客被甩飛腦震盪

多明尼加全國大停電！　首都一片漆黑地鐵停擺

越南副總理：預計很快與美國簽署貿易協議

富商搭機失控！狂罵空姐X子「喊要性侵、燒死她」　刑期加重3倍

日本東北熊禍頻傳！居民遛狗遇襲頭部濺血　JR列車撞熊停駛

奪后冠才8天！　墨「21歲選美皇后」遭大卡車迎面撞上慘死

賣公司賺170億退休卻喊無聊！35歲富豪決定重返職場

鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！房屋被掀翻　恐怖畫面曝

法院自殺炸彈攻擊12死27傷　巴基斯坦防長：全國進入「戰爭狀態」

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

補充保費衛福部挨轟「股市禿鷹」　金管會緩頰：會再溝通

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

國際熱門新聞

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

美政府關門將結束！道瓊大漲破新高　輝達重挫3%

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

川普談中國突轟法國：科技被課不平稅

英最大洗錢案　陸主謀判11年8月

騎馬遭野生獅飛撲咬脖　女遊客驚險逃死

降智的勝利：暗河傳與陸劇的沈淪

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

大馬士革國家博物館6古羅馬雕像被偷！

泰正妹比賽辣舞「私處大走光」畫面瘋傳

日政府擬漲出國稅　外籍旅客多付2000日圓

中國最大同志 App 突遭下架！蘋果證實

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

更多熱門

相關新聞

跑馬拉松被車撞　25歲選手腦死

跑馬拉松被車撞　25歲選手腦死

南韓忠清北道一場馬拉松比賽驚傳車禍，一名25歲跑者10日比賽期間竟遭貨車撞上，經過搶救後仍被宣布腦死。80多歲肇事司機今（11）日供稱，當時只顧著看紅綠燈，根本沒有注意到跑者。

台南仁德麥當勞前車禍！小客車、聯結車碰撞2人受傷送醫

台南仁德麥當勞前車禍！小客車、聯結車碰撞2人受傷送醫

販毒集團女殺手「陳屍美墨邊境」　

販毒集團女殺手「陳屍美墨邊境」　

恐怖車禍被甩出車外　臘腸犬在荒野奇蹟存活

恐怖車禍被甩出車外　臘腸犬在荒野奇蹟存活

即／台東台9線1死2傷車禍　休旅車與大貨車碰撞「車頭全毀」

即／台東台9線1死2傷車禍　休旅車與大貨車碰撞「車頭全毀」

關鍵字：

墨西哥選美皇后車禍21歲悲劇

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面