鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！房屋被掀翻　恐怖畫面曝

記者王佩翊／編譯

超級颱風鳳凰逼台前先襲擊菲律賓，導致當地災情慘重，根據菲律賓民防辦公室（OCD）12日上午最新統計，鳳凰已造成菲律賓27人死亡、36人受傷，另有2人在卡林加省失蹤，4萬棟住宅受損。

根據GMA網路報導，菲律賓國家災害風險降低與管理委員會（NDRRMC）12日上午6時發布的報告顯示，鳳凰颱風重創菲律賓各地，受災人數高達359萬6174人，相當於100萬6149個家庭，影響範圍遍及全國。其中，比科爾地區受創最嚴重，受災居民多達141萬4412人，伊洛戈斯地區和東維薩亞斯地區分別有42萬6884人和42萬2392人生活受到影響。

在受災民眾中，超過62萬3310人（17萬1786個家庭）被迫前往疏散中心避難，另有29萬6035人（8萬4524個家庭）在其他地點暫時棲身。颱風帶來的洪水、暴潮、山崩、倒樹和海難等災情席捲全國，造成4萬1202棟房屋受損，其中3萬3882棟部分受損，7320棟完全毀損。基礎設施損失金額更高達1億2658萬9000披索（約新台幣6661萬元）。

交通方面，在625個受影響的道路段中，仍有277段無法通行；78個受災橋樑中，61個依然封閉。民生設施部分，497個受影響地區中，410個地區電力供應尚未恢復；29個缺水地區中，18個仍面臨供水問題；121個通訊受阻地區至今全部未能修復。

不僅如此，儘管機場已陸續恢復營運，但海運交通仍嚴重癱瘓，194個受影響港口中，105個仍無法營運，導致1746名旅客、48艘船隻和20艘機動船被困。

鳳凰11月9日增強為超級颱風後，在接近菲律賓卡坦杜安島時帶來致命威脅，同日從奧羅拉省登陸。颱風橫掃呂宋島北部和中部地區，11月11日離開菲律賓，往台灣移動。