　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！房屋被掀翻　恐怖畫面曝

▲▼鳳凰襲擊菲律賓。（圖／菲律賓國家警察碧瑤分局、菲律賓紅十字會）

▲鳳凰襲擊菲律賓，災情慘重。（圖／菲律賓國家警察碧瑤分局、菲律賓紅十字會，下同）

記者王佩翊／編譯

超級颱風鳳凰逼台前先襲擊菲律賓，導致當地災情慘重，根據菲律賓民防辦公室（OCD）12日上午最新統計，鳳凰已造成菲律賓27人死亡、36人受傷，另有2人在卡林加省失蹤，4萬棟住宅受損。

根據GMA網路報導，菲律賓國家災害風險降低與管理委員會（NDRRMC）12日上午6時發布的報告顯示，鳳凰颱風重創菲律賓各地，受災人數高達359萬6174人，相當於100萬6149個家庭，影響範圍遍及全國。其中，比科爾地區受創最嚴重，受災居民多達141萬4412人，伊洛戈斯地區和東維薩亞斯地區分別有42萬6884人和42萬2392人生活受到影響。

▲▼鳳凰襲擊菲律賓。（圖／菲律賓國家警察碧瑤分局、菲律賓紅十字會）

在受災民眾中，超過62萬3310人（17萬1786個家庭）被迫前往疏散中心避難，另有29萬6035人（8萬4524個家庭）在其他地點暫時棲身。颱風帶來的洪水、暴潮、山崩、倒樹和海難等災情席捲全國，造成4萬1202棟房屋受損，其中3萬3882棟部分受損，7320棟完全毀損。基礎設施損失金額更高達1億2658萬9000披索（約新台幣6661萬元）。

交通方面，在625個受影響的道路段中，仍有277段無法通行；78個受災橋樑中，61個依然封閉。民生設施部分，497個受影響地區中，410個地區電力供應尚未恢復；29個缺水地區中，18個仍面臨供水問題；121個通訊受阻地區至今全部未能修復。

▲▼鳳凰襲擊菲律賓。（圖／菲律賓國家警察碧瑤分局、菲律賓紅十字會）

▲▼鳳凰襲擊菲律賓。（圖／菲律賓國家警察碧瑤分局、菲律賓紅十字會）

不僅如此，儘管機場已陸續恢復營運，但海運交通仍嚴重癱瘓，194個受影響港口中，105個仍無法營運，導致1746名旅客、48艘船隻和20艘機動船被困。

鳳凰11月9日增強為超級颱風後，在接近菲律賓卡坦杜安島時帶來致命威脅，同日從奧羅拉省登陸。颱風橫掃呂宋島北部和中部地區，11月11日離開菲律賓，往台灣移動。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看
好好珍惜「中場休息」！　氣象粉專示警：雨又要多起來
簡廷芮不認出軌　范姜彥豐「IG突留5字」疑暗酸：說謊姊妹組
館長千萬副業宣布歇業！　氣轟原因：被民進黨害死
快訊／殺妻剛假釋！　桃園惡男又勒斃前女友
蘇澳成孤島　泥流灌進民宅超慘畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賣公司賺170億退休卻喊無聊！35歲富豪決定重返職場

鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！房屋被掀翻　恐怖畫面曝

法院自殺炸彈攻擊12死27傷　巴基斯坦防長：全國進入「戰爭狀態」

鳳凰逼近！石垣島強風「車被吹翻」　沖繩、與那國雨量創紀錄

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

日本旅遊變貴了！政府擬「調漲出國稅」　外籍旅客多付2000日圓

美福特號航母「進駐拉美」　馬杜洛下令全民抗戰

伊斯坦堡市長爆「天價貪腐案」　檢方求刑超過2000年

日相挺台遭中領事嗆「斬首」　自民黨決議促政府強硬反制

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

賣公司賺170億退休卻喊無聊！35歲富豪決定重返職場

鳳凰颱風「重創菲律賓」奪27人命！房屋被掀翻　恐怖畫面曝

法院自殺炸彈攻擊12死27傷　巴基斯坦防長：全國進入「戰爭狀態」

鳳凰逼近！石垣島強風「車被吹翻」　沖繩、與那國雨量創紀錄

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

日本旅遊變貴了！政府擬「調漲出國稅」　外籍旅客多付2000日圓

美福特號航母「進駐拉美」　馬杜洛下令全民抗戰

伊斯坦堡市長爆「天價貪腐案」　檢方求刑超過2000年

日相挺台遭中領事嗆「斬首」　自民黨決議促政府強硬反制

10銀行捲太子集團詐騙案　彭金隆：金管會已進駐查每筆資金

四川紅旗特大橋啟用僅10個月垮了！　橋體裂解直墜畫面曝

快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

17年前談婚外情姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

賣公司賺170億退休卻喊無聊！35歲富豪決定重返職場

當民主成為資本的囚籠　社會正義的載體何在？

MyVideo年末鉅獻！超強卡司《人浮於愛》與《監所男子囚生記》雙劇壓軸

七期豪宅驚見賠售556萬　「沒虧」真相藏車位

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

范丞丞學宋雨琦性感撩衣　亂入直播被以為是造型師XD

國際熱門新聞

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

美政府關門將結束！道瓊大漲破新高　輝達重挫3%

川普談中國突轟法國：科技被課不平稅

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

英最大洗錢案　陸主謀判11年8月

騎馬遭野生獅飛撲咬脖　女遊客驚險逃死

降智的勝利：暗河傳與陸劇的沈淪

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

大馬士革國家博物館6古羅馬雕像被偷！

泰正妹比賽辣舞「私處大走光」畫面瘋傳

巴基斯坦塔利班自殺炸彈攻擊12死27傷

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

日政府擬漲出國稅　外籍旅客多付2000日圓

更多熱門

相關新聞

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　居民無奈

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　居民無奈

受到鳳凰颱風、東北季風雙重影響下，宜蘭出現超大豪雨，造成多處淹水停電，其中南方澳地區災情嚴重，華山路上許多住戶遭泥水灌進住家，相當誇張，今(12日)雖然停班停課，但一早居民依舊得捲起袖子整理家園。

蘇澳一夜驚魂！泥流淹進民宅　3人撤離

蘇澳一夜驚魂！泥流淹進民宅　3人撤離

類鼻疽去年高達123例　醫：颱風「強度＋雨勢」雙重推升

類鼻疽去年高達123例　醫：颱風「強度＋雨勢」雙重推升

台鐵下午「樹林=台東、彰化=潮州」對號車停駛　南迴也全停

台鐵下午「樹林=台東、彰化=潮州」對號車停駛　南迴也全停

屏東縣今停班停課　東港安泰醫院開設特別門診

屏東縣今停班停課　東港安泰醫院開設特別門診

關鍵字：

颱風菲律賓災情鳳凰東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面