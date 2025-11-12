台鐵下午「樹林=台東、彰化=潮州」對號車停駛　南迴也全停

▲台鐵今天傍晚18時前東部和南部對號列車停駛。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風暴風圈已經觸陸，預估今(12日)晚登陸，台鐵公司宣布下半天運行計畫，今天中午12時到晚間18時，東部幹線樹林到台東間對號列車停駛、蘇澳新到蘇澳間區間車全日停駛；西部幹線彰化到潮州間停駛；南迴線各級列車全區間停駛。

根據台鐵公司規劃，今天中午12時前東部樹林到台東間對號列車行駛、鳳林到瑞穗間區間車停駛，另西部嘉義到潮州間對號列車停駛，南迴線各級列車全區間停駛。支線部分，深澳線停駛，已停駛搶修的平溪線取消公路接駁。

此外，台鐵今天也宣布下半天運行計畫，台鐵表示，今日12時至18時，東部幹線對號列車部分，樹林=台東間全區間停駛；區間車和區間快車於蘇澳新=蘇澳間全日停駛，樹林=台東間視風雨狀況機動行駛。

西部幹線對號列車部分，彰化=基隆間正常行駛，372次、385次全區間停駛；彰化=潮州間停駛。區間車和區間快車將視風雨狀況機動行駛。

南迴線今天晚間18時前各級列車全區間停駛。支線部分，台鐵深澳線今停駛，平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。另山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

此外，今天晚間18時後列車行駛資訊，台鐵公司規劃將於14時發布。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。