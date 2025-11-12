　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭宣布停班課前「假圖卡漫天飛」！警方要查了　議長搶頭香道歉

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

受到鳳凰颱風、東北季風雙重影響下，宜蘭出現超大豪雨，造成多處淹水停電，縣府於11日晚間9時許宣布停班停課，但發布前2小時網路就開始流傳停班停課的假圖卡，對此警方已介入偵辦，代理縣長林茂盛強調「該依法處理就依法處理，這種行為縣府不會允許跟容忍。」

▲▼ 宜蘭縣政府宣布12日停班停課。（圖／翻攝自宜蘭縣政府臉書、記者游芳男翻攝）

▲宜蘭議長搶先市府公布部分地區放假，不少民代直接跟進，後續市府公布時呼籲勿轉傳假圖卡。（圖／翻攝自宜蘭縣政府臉書、記者游芳男翻攝）

宜蘭縣政府昨天晚間9時許在臉書發布的公告提及，溪南地區因受超大豪雨影響有災情發生，又基於宜蘭縣共同生活圈，為利救災及災後復原工作，宣布停止上班、停止上課。

然而，晚間7時許網路就開始流傳停班課假圖卡，8時許議長張勝德也率先發布「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」，部分民代直接跟進製作圖卡宣傳，放假資訊一度混亂，讓宜蘭人一頭霧水。

▲▼ 宜蘭代理縣長林茂盛。（圖／記者游芳男翻攝）

▲代理縣長林茂盛表示假圖卡部分，已請警方介入偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

今天上午代理縣長林茂盛主持災害應變中心會議提到，因昨天傍晚起時雨量破100毫米，造成蘇澳大淹水，晚間召開應變會議討論颱風假時，考量整個宜蘭是共同生活圈，溪南、溪北往來密切，而溪南地區嚴重淹水，所以決定整個縣市停班課。

代理縣長林茂盛表示，開會過程中人事處就有收到假圖卡資訊，因此會後他隨即請警察局進行調查，該依法處理就依法處理，「這種行為縣府不會允許跟容忍，已經請警察局針對假圖卡做處理。」

另外，針對議長搶先宣布部分地區停班課部分，雖晚間10時許他解釋訊息是縣府提供，造成困擾非常抱歉，仍造成不小紛爭。林茂盛表示，他公布的資訊確實是會議上討論的其中一個放假版本，但最終也是在縣府公布的停班停課範圍內，予以尊重。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

