蘇澳淹水求助電話不斷　公所揭災情「分不清是雨是汗還是淚」

記者黃翊婷／綜合報導

受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭蘇澳11日晚間至12日凌晨出現嚴重淹水情況。蘇澳鎮公所人員表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，避難民眾都很驚恐無助，「分不清是雨是汗還是淚」，幸好經過當地里長、警消、軍方人員連夜協助救援，受困民眾才得以脫困。

▲鳳凰颱風暴雨灌宜蘭，蘇澳鎮中山路淹水，AAV7軍用兩棲車，搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（圖／蘇澳鎮公所提供）

▲軍方出動AAV7兩棲戰車，搭配鋁梯及警消橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同。）

蘇澳鎮公所人員在臉書PO文中提到，暴雨一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，將一個個濕漉漉、僅著薄衣的民眾帶回公所避難，避難者中以年長者居多，有行動不便、坐輪椅的，甚至還有臥床者，以及帶著寶寶、幼童撤離的爸媽，大家都很驚恐無助，「分不清是雨是汗還是淚」、「請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇，鎮民均平安」。

此外，蘇澳鎮公所還提到，由於當時淹水情形嚴重，物資運送不易，陸軍步兵第一五三旅及宜蘭縣政府社會人員幫助，兩大車物資已在12日凌晨2點送抵避難居所，供100多位鎮民使用。

網友們也紛紛留言表示，「大家辛苦了」、「謝謝國軍弟兄」、「謝謝你們救災英雄」。也有部分當地居民回報，目前仍有一些地區和路段積淹水未退，還有住在蘇南路一帶的居民表示現在仍處於沒水沒電的狀態，希望相關單位能盡快修復。

▲鳳凰颱風暴雨灌宜蘭，蘇澳鎮中山路淹水，AAV7軍用兩棲車，搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（圖／蘇澳鎮公所提供）

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供）

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供）

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供）

11/09 全台詐欺最新數據

相關新聞

蘇澳車站前水淹半樓高　居民吐心聲

蘇澳車站前水淹半樓高　居民吐心聲

受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭、北北基及東部地區出現明顯降雨，蘇澳火車站前最熱鬧的中山路水淹半層樓高，低窪地區甚至淹到一層樓高。當地居民無奈表示，真的感到欲哭無淚，「15年又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？」

蘇澳3小時狂下334毫米　「梅姬颱風以來最大雨量」

蘇澳3小時狂下334毫米　「梅姬颱風以來最大雨量」

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員：老闆辦流水席

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員：老闆辦流水席

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

關鍵字：

宜蘭蘇澳淹水

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

