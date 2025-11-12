蘇澳煙波飯店B1淹水！住客想開車走被阻　在地人：出去絕對拋錨

記者黃翊婷／綜合報導

受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭、北北基及東部地區降雨明顯，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」甚至發生地下室嚴重淹水情況。飯店住客表示，原本想在還沒淹起來之前把車子開出去，但是被飯店人員阻止，結果現在2、30台車都泡水了。不過，不少在地人留言表示，沒開出去比較好，「外面水淹多高你知道嗎？」

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水。（圖／網友提供）

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情況，一名住客表示，他原本想在傍晚6點提早退房，當時正在下大雨，飯店人員告知市區封路，開出去一定會拋錨，並再三保證不會讓車子淹到，讓住客們把車停在B1，他才決定留下來等雨停，沒想到等雨停了下樓一看，整層樓都淹沒了，2、30台車都泡水。

雖然目前尚未取得飯店方面的說法，不過，有不少在地人留言勸住客真的不要開車出去比較好，「我蘇澳居民，跟你說你開出去絕對拋錨在路上」、「煙波後面住戶說外面更嚴重」、「外面水淹多高你知道嗎？開出去沒比較好」。

還有在地網友認真分析，外面確實都封路了，遊客人生地不熟，就算真的開出去可能也不知道要往哪裡走，反而更危險，而且主街道例如車站附近，部分地區水淹將近半層樓，車開出去拋錨算自己的問題，如果是在飯店，至少還有保險理賠可以討論，所以不覺得住客把車開出去會比較好。