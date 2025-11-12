　
生活

蘇澳車站前水淹半樓高　居民吐心聲：15年重來家園又毀1次

記者黃翊婷／綜合報導

受到鳳凰颱風與東北季風雙重影響，宜蘭、北北基及東部地區出現明顯降雨，蘇澳火車站前最熱鬧的中山路水淹半層樓高，低窪地區甚至淹到一層樓高。當地居民無奈表示，真的感到欲哭無淚，「15年又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？」

宜蘭蘇澳淹水。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）

▲蘇澳鎮主要街道淹水。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）

蘇澳鎮公所人員透過臉書PO文公開當地的最新情況，表示暴雨一下就是大半天，11日入夜後雨勢仍未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路、最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，比較低窪的地區水淹最深達一層樓高，當地里長偕同警消、軍方人員連夜救援，使用兩棲戰車、救生艇一一救出受困民眾。

▲鳳凰颱風暴雨灌宜蘭，蘇澳鎮中山路淹水，AAV7軍用兩棲車，搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（圖／蘇澳鎮公所提供）

▼▲軍方、警消聯手救援受困民眾。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同。）

▲▼蘇澳鎮中山路成了一片汪洋。（圖／蘇澳鎮公所）

蘇澳鎮公所人員表示，12日凌晨2點多收到陸軍步兵第153旅及宜蘭縣政府社會處送來的物資，讓收容在鎮公所3樓及蘇西活動中心100多位鎮民得以暫緩燃眉之急，光是從10日凌晨0點至12日凌晨3點10分，蘇澳累積雨量已達到774.5毫米。

當地居民也紛紛留言吐露心聲，「欲哭無淚，15年又重來一次，家園又再毀一次，蘇澳的排水系統到底是怎麼排啊？我們有多少能耐可以這樣一次又一次的毀滅」、「蘇澳上次大淹水已經過15年，還在原定打轉」、「辛苦各位參與救災的人員，謝謝你們」。

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供）

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供）

暴雨襲宜蘭縣蘇澳鎮，氣象專家吳聖宇表示，蘇澳站在周二晚間8時50分，觀測到最大3小時累積雨量334.0毫米，為該站自2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量，是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量，並列排名第21位的紀錄。

