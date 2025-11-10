　
社會焦點

馬太鞍堰塞湖達紅色警戒　花蓮3鄉鎮預計下午4時完成強制撤離　

▲馬太鞍堰塞湖今早空拍情形。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲馬太鞍堰塞湖今早空拍情形。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業保育署花蓮分署今根據監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.2萬噸，10/1~11/10水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.6%。

依據中央氣象署最新一報定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4mm，已達紅色警戒發布標準（未來24小時預估累積降雨量200mm以上），花蓮分署已於今日上午7時發布紅色警戒緊急通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行強制疏散撤離收容等避難作業，並請花蓮縣政府督導執行，且林業保育署也同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令。

▲馬太鞍堰塞湖今早空拍情形。（圖／花蓮分署提供，下同）

光復鄉長林清水今日上午表示，林業及自然保育署花蓮分署今天上午7時就發布「紅色警戒」，比原本預計時間提前，已緊急調派人手，包括替代役等支援，先將7個收容所的設備、福慧床、物資等安排就位。依據昨天會議決議，收容所開設在光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小及富源國中共7處，將安排6輛遊覽車、10輛軍卡車支援，搭載民眾到收容所避難，預計今天下午4時完成撤離。

分署指出，依據水利署加高堤防及疏濬後之馬太鞍溪下游河道地形，設定幾項極端情境並進行影響範圍模擬：

(一)假設此次颱風帶來800mm降雨量+原堰塞湖150萬噸一次性潰決+溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，致形成蓄水量1,500萬噸之新生大型堰塞湖，且又一次性潰決等幾項極端情況同時發生之情境，模擬計算後將產生4500 cms之最大洪峰流量。
(二) 依此洪峰流量，並以較為保守的參數推估出可能的影響範圍，在經過陽交大與臺大團隊共同確認後，已提供地方政府規劃疏散撤離作業。
 

馬太鞍堰塞湖達紅色警戒　花蓮3鄉鎮預計下午4時完成強制撤離　

