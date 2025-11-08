鳳凰颱風來襲！馬太鞍溪堰塞湖又緊繃　上次水淹1.5米一律撤離

▲自樺加沙颱風後第九河川分署累計完成疏濬190萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，增加馬太鞍溪通洪能力。（圖／第九河川分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鳳凰颱風即將影響台灣，九河分署全面盤點整備情形，重點強化馬太鞍溪應變能力，務求在豪雨來臨前完成各項準備，有效因應可能出現之災情。花蓮縣府依據林業署畫設警戒範圍，套出2720個門牌，正清查戶籍資料，為預防性撤離作準備；光復鄉公所表示，即使有2樓只要上次淹水超過1.5公尺，均一律強制撤離。

經濟部水利署署長林元鵬7日召集所屬各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，包含8台大型移動式抽水機，預布於馬太鞍溪左右岸、阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。在馬太鞍溪南北岸預布挖土機及21噸卡車等數台，同時就近預備1427塊消波塊及太空包，隨時準備進行搶修險作業。針對疏濬方面，自樺加沙颱風後累計完成疏濬190萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通增加馬太鞍溪通洪能力。

第九河川分署近期完成北富三段共900米長的鼎塊加高，北富二段亦將於9日前完成加高作業。強化轄區各相關機關橫向聯繫及資源整合，提升防災應變效能。針對轄區內防汛熱點，亦已完成全面盤點，加強CCTV監控設施、水位與雨量觀測站警戒值之設置，強化水情監測與預警機制，並每日進行5次水情查報，隨時掌握最新氣象及水情資訊。

▲第九河川分署近期完成北富三段共900米長的鼎塊加高，北富二段也將於9日前完成加高作業。

為因應強降雨可能帶來之挑戰，第九河川分署已完成轄區內破堤施工、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施之功能檢查，並確認搶修搶險開口契約廠商整備狀況，確保必要時可立即啟動應變作業。同時，強化通報與聯繫機制，以確保災時訊息暢通、資源調度無礙。

第九河川分署全體同仁持續戒備，24小時密切掌握天氣變化與預報資訊，加強馬太鞍溪水位雨量監控，並視實際情況即時提升防汛應變小組層級。分署亦與轄區相關單位保持橫向聯繫順暢，若遇鋒面或豪雨來襲，將立即成立防汛搶險整備隊伍，全力應對潛在災情，確保人民生命財產安全。

第九河川分署提醒民眾，請提前檢查屋頂落水管是否阻塞，清理住家周邊排水設施，並注意河川便道水情，避免強行通行。相關即時水情與防災資訊可透過經濟部水利署「行動水情APP」、防災資訊服務網及「防汛抗旱」Facebook粉絲專頁等平台查詢。

光復鄉長林清水表示，已與村幹事、公所各課室主管開會，要求加強宣導，除了警報系統，偏遠地區將請警車、垃圾車協助宣導防颱，也請村長向聽力較差或是看不懂細胞簡訊的家戶清楚說明可能要做撤離。