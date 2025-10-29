燕子口堰塞湖壩體潰決下游無災情　下午4:20警戒正式解除

▲堰塞湖潰決，水位前後對比。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署29日宣布，立霧溪燕子口堰塞湖壩體已潰決事件並確認安全無虞，下游無災情，在下午4:20警戒正式解除。目前河道水位已回復正常，堰塞湖殘存土體及水體對下游已無致災風險。

自10月17 日立霧溪燕子口堰塞湖形成後，為降低堰塞湖蓄水風險，林業保育署宜蘭、花蓮分署及施工團隊近期持續進行壩體降挖與引流作業。昨日已擴挖深槽線至4×5公尺，提升引流能力。

▲潰決後水流已趨緩。

今日上午約11:25，現場人員發現溢流水量驟增，立即啟動緊急通報機制，發布通報單與CBS簡訊，通知東部電廠人員撤離、下游河道淨空，並請秀林鄉公所透過廣播提醒低窪區居民疏散，同步通知鐵、公路單位戒備。

約於11:40，堰塞湖壩體幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉入立霧溪下游；洪峰於11:50通過，錦文橋水位一度上升約2公尺。由於通報及時、應變得當，下游並無災情，人員與設施均安。

▲錦文橋在潰決後水位一度上升約2公尺。

林業保育署與成大防災研究中心在潰決後監測現場變化，經確認水量趨穩、土砂運移回復正常後，僅剩殘餘水體，已完成最後安全檢視，因此發布通報、解除警戒。

花蓮分署仍提醒：儘管警戒已解除，仍請民眾暫勿靠近立霧溪河道與施工區域，避免危險。將持續密切觀察集水區原堰塞湖後續發展情形、坡面及水位變化，持續守護民眾生命財產安全。