快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

▲▼馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，已實施預警性封閉管制。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因受鳳凰颱風外圍環流馬太鞍溪集水區降雨影響，涵管便道水位上漲已達便道封閉行動值，為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局花蓮工務段已於今日16時30分起封閉「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上臨時便道」，禁止人車通行，並同步啟動封閉管制作業。

工務段表示，封閉及管制措施如下：

1、近端管制（堤頂處）：於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間完成封閉並維持現場淨空。2、淨空作業：封閉前由巡查人員逐段確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。3、遠端管制：鳳林端於台9線230k+900及光復端台9線234k+6000、236k+500等處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，張貼封閉公告及替代道路指引。

工務段同時建議改道路線如下(替代路線請用路人分流行駛)：

(一) 花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

(二) 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

工務段已派員加強巡查與現場警示布設啟動封閉措施。

另外花蓮縣政府也在今天17:20發出快訊：

⛔台9線馬太鞍溪河床涵管便道16:30預警性封閉

⛔高寮便道18:00實施預警性封閉。

⛔崙天便橋20:00實施預警性封閉。

並提醒民衆，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石,請避免進入山區道路。

公路局呼籲用路人，請特別留意氣象情資及封閉道路資訊(含替代道路)，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。