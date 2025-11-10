機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

▲虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄簽署合作備忘錄，雙方攜手培育智慧機電人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學攜手國際知名企業台達機電事業群，共同成立「台達電子－國立虎尾科技大學智慧機電實驗室」，今（7）日在校內舉行揭牌儀式，象徵產學合作再創新局。實驗室由虎科大投入1,000萬元建置，並獲台達捐贈市值600萬元的高階「智能機電整合應用實務教學設備」。

揭牌儀式由虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄共同主持，現場簡潔隆重，象徵產學攜手邁向新里程。典禮中，雙方並簽署合作備忘錄（MOU），確認未來將於教學、研究與人才培育三大面向展開長期合作，落實技術共享與資源互補。雙方將以此為智慧機電與產業應用人才的培育基地，深化教研整合，培養具備跨域實作力的科技新世代。

蔡清雄指出，台達長期深耕工業自動化與智慧製造領域，秉持「環保、節能、愛地球」的理念，積極推動產業轉型與技術創新。此次與虎科大攜手設立智慧機電實驗室，不僅是企業回饋社會的重要實踐，更展現產學共育、培育永續人才的決心。台達捐贈的教學設備包含可程式控制器、伺服驅動系統、機器視覺、數位雙生平台及垂直多關節機器人等最新產業級工具，足以支援學生進行智慧製造、機電整合與綠能管理等實務操作。

蔡清雄表示，希望透過實驗室的建置，提供學生真實產業情境中的學習環境，從操作中理解自動化流程與數據應用邏輯，提升跨域整合與問題解決能力。他強調，產業正快速邁向智慧化，人才必須具備「即戰力」，台達將持續支持技術導入與教育合作，讓產學共創的效益更加深遠。

方昭訓指出，虎科大長年致力於工業與科技教育，在校長張信良帶領下，積極整合跨學院資源，推動共用實驗室建置與校級資源共享。此次智慧機電實驗室的成立，是工程與電資學院合作的重要成果，未來亦將延伸應用至管理及文理學院，發展跨域課程，培養兼具理論基礎與實務能力的全方位人才。

他強調，智慧機電實驗室的建置不僅提升教學品質，更象徵虎科大在「智慧製造」與「永續產業」領域的實力與願景。學校將持續與企業攜手，強化研發鏈結，讓學生在校期間即能接觸最新產業技術，縮短學用落差，成為企業最即戰的核心人才。

▲虎科大學生演示實驗室設備與系統功能，展現產學合作與教學應用成效。（圖／記者游瓊華翻攝）