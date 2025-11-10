　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

▲虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄簽署合作備忘錄，雙方攜手培育智慧機電人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄簽署合作備忘錄，雙方攜手培育智慧機電人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學攜手國際知名企業台達機電事業群，共同成立「台達電子－國立虎尾科技大學智慧機電實驗室」，今（7）日在校內舉行揭牌儀式，象徵產學合作再創新局。實驗室由虎科大投入1,000萬元建置，並獲台達捐贈市值600萬元的高階「智能機電整合應用實務教學設備」。

揭牌儀式由虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄共同主持，現場簡潔隆重，象徵產學攜手邁向新里程。典禮中，雙方並簽署合作備忘錄（MOU），確認未來將於教學、研究與人才培育三大面向展開長期合作，落實技術共享與資源互補。雙方將以此為智慧機電與產業應用人才的培育基地，深化教研整合，培養具備跨域實作力的科技新世代。

蔡清雄指出，台達長期深耕工業自動化與智慧製造領域，秉持「環保、節能、愛地球」的理念，積極推動產業轉型與技術創新。此次與虎科大攜手設立智慧機電實驗室，不僅是企業回饋社會的重要實踐，更展現產學共育、培育永續人才的決心。台達捐贈的教學設備包含可程式控制器、伺服驅動系統、機器視覺、數位雙生平台及垂直多關節機器人等最新產業級工具，足以支援學生進行智慧製造、機電整合與綠能管理等實務操作。

蔡清雄表示，希望透過實驗室的建置，提供學生真實產業情境中的學習環境，從操作中理解自動化流程與數據應用邏輯，提升跨域整合與問題解決能力。他強調，產業正快速邁向智慧化，人才必須具備「即戰力」，台達將持續支持技術導入與教育合作，讓產學共創的效益更加深遠。

方昭訓指出，虎科大長年致力於工業與科技教育，在校長張信良帶領下，積極整合跨學院資源，推動共用實驗室建置與校級資源共享。此次智慧機電實驗室的成立，是工程與電資學院合作的重要成果，未來亦將延伸應用至管理及文理學院，發展跨域課程，培養兼具理論基礎與實務能力的全方位人才。

他強調，智慧機電實驗室的建置不僅提升教學品質，更象徵虎科大在「智慧製造」與「永續產業」領域的實力與願景。學校將持續與企業攜手，強化研發鏈結，讓學生在校期間即能接觸最新產業技術，縮短學用落差，成為企業最即戰的核心人才。

▲虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄簽署合作備忘錄，雙方攜手培育智慧機電人才。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大學生演示實驗室設備與系統功能，展現產學合作與教學應用成效。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹縣、市明正常上班課　最新颱風假一覽
新北男攀郡大山　跌60層樓深谷死亡
快訊／花蓮宣布明停班課　最新颱風假資訊
快訊／北市陽明山區「2學校」明天停課或改線上教學
快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下
快訊／台南今晚7時宣布明是否停班課
快訊／澎湖宣布明天停班課
快訊／12縣市明達停班課標準！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

嘉市府攜手宮廟合作防詐　推6法寶守護市民財產

2025「藝起來我家」庭院分享會最終場　長濱國小溫馨落幕

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局兵分6線查核追蹤

嘉義番路必訪！「私宅咖啡」感受舊味道新靈魂

陳亭妃推《企業併購法》修法　中小企業要用「團體戰」迎戰國際

斗南鎮善功橋改建追加逾千萬元　縣府權理支持提升安全效能

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

嘉市府攜手宮廟合作防詐　推6法寶守護市民財產

2025「藝起來我家」庭院分享會最終場　長濱國小溫馨落幕

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局兵分6線查核追蹤

嘉義番路必訪！「私宅咖啡」感受舊味道新靈魂

陳亭妃推《企業併購法》修法　中小企業要用「團體戰」迎戰國際

斗南鎮善功橋改建追加逾千萬元　縣府權理支持提升安全效能

鳳凰颱風來襲！阿里山國家森林遊樂區　明下午5時起休園

節日倒數！6款限定聖誕蠟燭盤點　為你打造佳節暖意

紫蝶飛舞雲林家扶相見歡　300人共譜「芋」你相遇幸福篇章

無邊界感問題很難回？認同背後給釘子更委婉

不斷更新／鳳凰直撲穿台明放颱風假？　花蓮、澎湖宣布停班課

「雲林有好市」登場　傳統市場翻新、買氣翻倍！

台驊10月營收月減1.02%、年減30.39%　估11月海運運價短期回彈

新北男攀郡大山跌60層樓深谷殞命　搜救隊花21小時送遺體下山

統領廣場展現在地關懷　愛心公益餐會陪伴育幼院童

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

【誰才是大人？】湘荷妹看馬麻亂切蛋糕：可以去冷靜了

地方熱門新聞

虎尾就業中心推趣味互動學補助

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議預防性撤離要提前啟動

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

600名棋士齊聚台南！第22屆俊傑盃家齊高中開賽

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架全市通路未再販售

鳳凰颱風逼近　農改場籲農友加強防颱準備

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

更多熱門

相關新聞

論文寫在田地上　大學的根本之務不是虛假的國際排名

論文寫在田地上　大學的根本之務不是虛假的國際排名

某某大學在世界排名的消息幾乎每週都在各種媒體廣傳，評審的單位五花八門。爭國際排名變成是全台大學校長的第一職責，不管排名是否名副其實。拼論文與升等則是不少大學年輕教授們的首要工作。高等學府的濟世救人、學以致用的宗旨無形中讓了位。

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

妃妃姐姐太空萌樂園熱鬧登場教育是守護孩子的信仰

妃妃姐姐太空萌樂園熱鬧登場教育是守護孩子的信仰

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

製造職業族群撕裂的吳思瑤　請您立即辭掉立委職位

製造職業族群撕裂的吳思瑤　請您立即辭掉立委職位

關鍵字：

教育產學合作智慧製造虎尾科大台達機電

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

即／鳳凰穿台明是否停班課　台南今晚7時宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面