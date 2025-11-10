台中社宅B1惡火「消防廣播竟沒響」　住宅處澄清：分層警報

▲台中社宅B1惡火「消防廣播沒響」引質疑，台中市都發局住宅處澄清， 因分層警報，避免驚擾其他樓層住戶。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市台中公園社會住宅今（10）日凌晨驚傳火警，地下一樓停車場一輛停在身障車格的電動機車，在凌晨1時許竟在「無人靠近」的情況下自行冒出火花，隨後火勢變大，驚悚的自燃過程全被監視器拍下，所幸社區的消防系統即時啟動，加上有熱心住戶英勇協助，火勢在13分鐘內被撲滅，未造成任何人員傷亡。

根據住宅處公布的時序，該輛機車於凌晨1時01分自燃起火，3分鐘後火勢擴大觸發警報，管理人員立刻通報119。與此同時，天花板的消防泡沫灑水頭也啟動，瞬間噴灑大量泡沫覆蓋火點。過程中，更有熱心住戶發現火源未完全撲滅，立即拿起滅火器衝向第一線協助灌救，終於在1時14分成功滅火。

不過，有住戶質疑為何事發時沒聽到消防廣播？對此，住宅處解釋，該社宅的消防廣播採「分層分區」設計，因起火點在地下一樓，故警報僅針對地下停車場樓層發布，避免驚擾其他樓層住戶，相關設備經檢查後確認作動正常。

火勢撲滅後，現場留下大量消防泡沫，管理中心已加派人力清理。住宅處也表示，若有住戶的愛車因泡沫而污損，可向管理室登記，將優先協助處理。至於詳細的起火原因，已由火調人員介入釐清。