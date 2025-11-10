陸暫停對美徵收船舶特別港務費　11／10起為期一年

▲大陸暫停對美收取「船舶特別港務費」。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸交通運輸部今（10）日宣佈，依據中美吉隆坡經貿磋商共識並經國務院批准，自11月10日13時01分起，暫停對美國籍船舶徵收「船舶特別港務費」，以及暫停相關產業鏈安全與發展利益調查，措施為期一年。此項決定公佈，被外界視為中美近期經貿對話後的重要互動訊號及善意釋出。

《央視新聞》報導，自2025年11月10日13時01分起，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查最終措施同步暫停實施《交通運輸部關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告》（交通運輸部公告2025年第54號）、《交通運輸部辦公廳關於印發<對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法>的通知》（交辦水〔2025〕59號）、《交通運輸部關於啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告》（交通運輸部公告2025年第55號）1年。

據了解，大陸自10月中旬起對美資持股或懸掛美國國旗船舶徵收「特別港務費」，作為回應美方對大陸航運及造船業啟動301調查的反制措施。該費用原定按每淨噸400元人民幣起計，未來逐步提高至每淨噸1120元，每艘船一年最多繳五次。

此番暫停政策被外界視為中美在經貿議題上出現緩和跡象，在中美第五輪經貿談判結束後，大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼曾表示，雙方已就芬太尼管控與船舶費問題形成初步共識，將持續推進後續協商。