地方 地方焦點

0403震災中繼屋落成啟用！15日優先入住戶選屋　估12月可入住

▲花蓮縣政府在美崙林園公園旁舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助0403地震受災戶有安身立之住所，早日重拾生活，花蓮縣政府8日上午在美崙林園公園旁舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」。花蓮縣長徐榛蔚感謝中華民國紅十字會除慷慨捐助2,800萬元建屋經費外還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。

縣長徐榛蔚在代理秘書長饒忠、建設處長鄧子榆、社會處長陳加富陪同下與立委傅崐萁、紅十字會總會長潘維大、縣議員韓林梅、林正福、林源富、林品仰、笛布斯.顗賚及市代會副主席黃達祥等貴賓一同出席儀式共同見證。

徐榛蔚表示，上天給花蓮的考驗讓大家更加的團結，來自於全國各地以及世界的關愛，人和人之間的真誠與互相珍惜，讓花蓮在災難中越加茁壯，也讓大家看到花蓮的韌性，這些中繼屋不僅是一座座房舍，更是災後重建的希望基地。非常感謝紅十字會長期投入花蓮災區支援，也感謝所有參與工程的夥伴，以愛心與行動讓受災鄉親能安心過渡，重拾生活的力量。

紅十字會總會長潘維大表示，震災發生後協會第一時間啟動援助機制，後續與縣府緊密合作規劃中繼安置 方案，並於動土後一路關注工程進度。今日見到建物落成、家具陸續進駐，深感欣慰，這不只是建築完成，更是人心安定的開始。他強調紅十字會秉持人道精神，匯聚社會各界的愛心力量，讓這份溫暖持續延伸。

花蓮縣政府建設處表示，在推動0403震災中繼屋重建過程中，不僅注重速度，更重視生活品質。這次組合屋中皆配有冷氣、流理台、雙口IH爐、熱水器（瓦斯）、雙人床組（含床墊）、衣櫃、沙發、茶几、冰箱、洗衣機等基本生活家具與家電，達成「拎包入住」目標，讓受災戶搬進的當天就能點亮新家的燈火。

這批中繼屋位於花蓮市民孝段114、115及120地號，共30戶，其中單房型15戶室內面積約10.9坪，雙房型15戶室內面積約12.7坪，鄰近林園公園，交通便利、生活機能完善。由縣府建設處主辦興建，除組合屋本身外，也配合興闢區內通路及排水設施，每一戶門前均有設有寬敞之停車空間，可提供未來住戶方便使用。

縣府建設處也表示，已於11月5目函送未來組合屋後續選屋流程及相關資料予優先入住名單戶，並規劃11月15日下午辦理選屋，選屋後因還有簽約及點交等行政作業，考量每戶狀況不同，預計12月讓大家陸續搬遷入住，從震後瓦礫到溫暖新家，花蓮縣政府一步一步築起希望，未來仍將繼續協助0403震災受損之建築物修繕及重建，盼每位受災鄉親都能早日回家。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

0403震災中繼屋落成優先入住戶選屋入住

