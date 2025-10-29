花蓮0403震後中繼宅將完工！　估11月底開放看屋...12月底入住

▲▼「組合屋」建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府29日更新0403震災中繼宅進度。為協助受災鄉親安心度過重建階段，與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，以及與慈濟基金會合作推動「大愛屋」兩案，目前均進入最後收尾階段，預計於11月開放受災戶看屋，12月底前可望全部入住。

花蓮縣政府表示，為求鄉親恢復正常生活，各工程單位在短時間內加緊趕工， 「組合屋」由紅十字會捐助部分經費，由縣府興建，建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁；「大愛屋」則位於花蓮市信義國小旁、信義街與廣東街口空地，由慈濟興建捐贈，建築融入高耐震結構與無障礙設施，充分展現社會各界攜手重建的力量。

▲▼「大愛屋」位於花蓮市信義國小旁、信義街與廣東街口空地。

花蓮縣府表示，秉持「以人為本」的精神推動災後復原，從臨時安置到永久重建，縣府與中央、民間團體皆保持緊密合作，讓每一位受災鄉親都能感受到政府的關懷與社會的溫暖。

縣府說明，入住名單社會處已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，建築物部分已陸續取得相關使用執照，預計將於11月中下旬通知正取名單之受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，整體評估可望12月底前陸續入住。