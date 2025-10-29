　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮0403震後中繼宅將完工！　估11月底開放看屋...12月底入住

▲▼「組合屋」建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「組合屋」建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府29日更新0403震災中繼宅進度。為協助受災鄉親安心度過重建階段，與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，以及與慈濟基金會合作推動「大愛屋」兩案，目前均進入最後收尾階段，預計於11月開放受災戶看屋，12月底前可望全部入住。

▲▼「組合屋」建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，為求鄉親恢復正常生活，各工程單位在短時間內加緊趕工， 「組合屋」由紅十字會捐助部分經費，由縣府興建，建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁；「大愛屋」則位於花蓮市信義國小旁、信義街與廣東街口空地，由慈濟興建捐贈，建築融入高耐震結構與無障礙設施，充分展現社會各界攜手重建的力量。

▲▼「組合屋」建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「大愛屋」位於花蓮市信義國小旁、信義街與廣東街口空地。

花蓮縣府表示，秉持「以人為本」的精神推動災後復原，從臨時安置到永久重建，縣府與中央、民間團體皆保持緊密合作，讓每一位受災鄉親都能感受到政府的關懷與社會的溫暖。

▲▼「組合屋」建物位於花蓮市美崙地區民孝段土地(林園公園)旁。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府說明，入住名單社會處已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，建築物部分已陸續取得相關使用執照，預計將於11月中下旬通知正取名單之受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，整體評估可望12月底前陸續入住。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

餐桌上的部落旅行熱烈報名中！推超值餐桌住宿套票　提供接駁

花蓮0403震後中繼宅將完工！　估11月底開放看屋...12月底入住

奇美醫院攜手美國心臟學會　打造國際級心衰照護金標準

流感疫苗剩4成庫存　11月起50歲以上台南市民可免費接種

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會　王正坤分享再生醫學

邱垂正主委台東大學演講　強調兩岸和平須在實力與準備之上

太子爺慶生變看片趴！　三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

打造青年數位競爭力！新竹縣數位創新實習成果亮眼　副縣長：打造產學共創、讓青年根留竹縣

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金　祝長者健康快樂樂齡

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

餐桌上的部落旅行熱烈報名中！推超值餐桌住宿套票　提供接駁

花蓮0403震後中繼宅將完工！　估11月底開放看屋...12月底入住

奇美醫院攜手美國心臟學會　打造國際級心衰照護金標準

流感疫苗剩4成庫存　11月起50歲以上台南市民可免費接種

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會　王正坤分享再生醫學

邱垂正主委台東大學演講　強調兩岸和平須在實力與準備之上

太子爺慶生變看片趴！　三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

打造青年數位競爭力！新竹縣數位創新實習成果亮眼　副縣長：打造產學共創、讓青年根留竹縣

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金　祝長者健康快樂樂齡

試開箱／SUQQU日本限定難得出粉紫調！暖膚也能駕馭的超強調色

領航猿副領隊「多一位」！　黃紹恩加盟盼注入新思維

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場　網瘋喊：原地出道！

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

【泰格與雪兒】月底沒錢了

地方熱門新聞

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

草屯婦牢記中風辨識口訣救夫一命

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

太子爺慶生變看片趴！三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時首戰技職奧運拚奪牌

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑住宿券最低每人2045元起

鐵鎚威嚇搶黃金！安南警快速行動6小時抓人追回贓品

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠確保廚餘去化穩定無虞

守護台南•改變台南陳亭妃27年不變初衷

活豬禁宰延長　包子店出奇招、火鍋店降價求生

更多熱門

相關新聞

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台南市區鐵路地下化工程再傳捷報！鐵道局表示，南鐵地下化工程隧道於114年5月4日完成開挖貫通，經施工團隊全力趕工，地下化8.23公里隧道主結構已於今（28）日全線完工，工程正式邁入新的里程碑，力拼115年底通車。

新房還沒住！「女同事闖主臥1舉動」惹火人妻

新房還沒住！「女同事闖主臥1舉動」惹火人妻

耗資5.2億　花蓮玉長大橋估明年11 ／7完工

耗資5.2億　花蓮玉長大橋估明年11 ／7完工

台南社宅首批入住「宜居仁愛」黃偉哲親祝福住戶展開新生活

台南社宅首批入住「宜居仁愛」黃偉哲親祝福住戶展開新生活

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年3案完工入帳

欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年3案完工入帳

關鍵字：

0403中繼宅完工看屋入住

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面