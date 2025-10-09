　
國際

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了　家屬淚謝

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本岩手縣女童在311大地震時失蹤，時隔14年，遺骸終於在宮城縣被發現。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本311東日本大地震發生至今已經14年，當時有上萬名罹難者遭海嘯沖走，至今下落不明。然而宮城縣2023年2月發現一具身分不明的無名遺骸，經過2年的科學鑑定，最終確認是一名在311大地震中失蹤的岩手縣6歲女童，而女童的屍骨終於在14年7個月後，重新回到遺屬身邊。

根據《仙台放送》報導，宮城縣南三陸警察署證實，2023年2月在當地發現的一具身分不明遺骨，經過近2年鑑定後，確認為在311大地震中失蹤的女童。這名來自岩手縣山田町的6歲女童原本就讀於幼稚園，事發當時在家中，然而卻遭海嘯沖走後失蹤。

警方調查表示，南三陸町志津川一家建設公司2023年2月17日在完成天橋維修工程後，進行周邊清理作業，然而工作人員將收集到的廢棄物運回辦公室分類處理時，卻意外在其中發現疑似人骨的物體，立即通報警方到場處理。

發現的遺骸包含下顎骨片段及數顆牙齒，為了確認身分，警方動用最先進的科學技術進行比對。除了傳統的粒線體DNA檢驗外，更首度與東北大學齒學研究科合作，採用「蛋白質體解析」技術分析牙齒內的蛋白質成分來判定性別，這項技術在宮城縣屬首次應用。

經過長時間的精密檢驗，結果顯示遺骸與這名震災時年僅6歲的女童身分「無矛盾之處」，確認了她的身分。警方接下來也預計將女童的遺骸交還給家屬。

對於女兒遺骨終於被尋獲，家屬發表聲明表示，「對於進行清掃工作的各位、負責分類並發現遺骸的工作人員，以及從未放棄調查的警方同仁，我們表達最深的謝意。原本已經不抱希望，突然接到這個消息讓我們非常驚訝，但內心充滿了喜悅。」

更多新聞
更多新聞

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了　家屬淚謝

震災女童遺骸失蹤日韓要聞東日本大地震311大地震

