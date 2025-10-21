　
地方 地方焦點

蓮潭國中小二期校舍落成　黃偉哲主持剪綵打造智慧與雙語學習環境

▲蓮潭國中小二期校舍落成典禮由市長黃偉哲主持剪綵，現場氣氛熱烈（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應南部科學園區人口成長與就學需求，台南市政府積極推動南市第二所國中小—蓮潭國民中小學，該校第二期國中部校舍21日舉行落成典禮，市長黃偉哲親自主持剪綵，與多位貴賓一同見證這項教育建設成果，為善化地區學生打造嶄新、優質且就近的學習環境。

黃偉哲指出，蓮潭國中小共規劃36班，包括國小部12班及國中部24班，總經費達新台幣5.7億元，由中央與地方各負擔一半。他感謝教育部國教署、立法委員及前瞻計畫的大力支持，使工程得以如期完成。黃市長也談及教育發展方向，表示台南積極推動科技教育，上週更舉辦全國首場「智慧城市－AI機器人全國賽」，吸引全國331支隊伍、822位學生參與，展現重視人工智慧與科技素養的決心。未來市府將持續推動AI、無人機、機器人等科技教育，同時兼顧人文藝術，如管弦樂團課程，期盼中央持續支持，攜手打造更優質教育環境。

教育部國教署署長彭富源表示，蓮潭國中小不僅擁有優質校園硬體設施，也具豐富教育內涵，是功能健全、深受家長信賴的學校。他高度肯定台南市在黃偉哲市長帶領下，重視教育環境，積極爭取中央資源並推動創新政策，強調中央將持續與地方合作，為孩子打造幸福成長環境。

教育局長鄭新輝指出，二期校舍結合綠能與智慧設計，導入智慧水電表、太陽能發電系統及雨水回收設施，實踐環保與永續理念。課程規劃方面，將強化雙語教育與數位學習，提供善化地區學生多元且前瞻的教育資源，全面提升學習成效與競爭力。

教育局說明，校舍工程由解構聯合建築師事務所設計監造，勝冠營造股份有限公司施工。整體設計兼顧環保、美感與功能性，校門口以公共藝術呈現「HELLO」（英）、 「HOLA」（西）與「こんにちは」（日）三種語言，象徵學校積極邁向國際化、永續化與創新教育方向。

校長許嘉齡表示，自112年設校以來，學校以「培養世界公民」為教育願景，營造活潑多元、具國際視野的教學氛圍，深受家長及社會肯定。新校舍啟用後，將進一步強化雙語與國際教育課程，並持續與南科永續企業及科技資源合作，發展為具代表性的特色學校。

今日落成典禮包括立法委員郭國文、陳亭妃與副議長林志展、市議員陳碧玉、李文俊出席祝賀，各市議員服務處亦派代表到場見證，展現地方與中央共同推動教育的決心。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

黃偉哲赴善化探訪百歲人瑞梁清傳親送賀匾與1萬元敬老禮金

黃偉哲赴善化探訪百歲人瑞梁清傳親送賀匾與1萬元敬老禮金

重陽節將至，台南市長黃偉哲21日上午前往善化區，慰訪剛滿百歲的人瑞梁清傳老先生，代表市府獻上1萬元重陽禮金、賀匾與總統府敬老狀及金鎖片，祝福他健康長壽、平安喜樂。副議長林志展、市議員李文俊、立委郭國文、陳亭妃及林俊憲服務處等民代代表亦到場祝賀，氣氛溫馨。

大北門六區合辦防災士培訓守好家園把災害傷害降到最低

大北門六區合辦防災士培訓守好家園把災害傷害降到最低

台南市PBL探究教學論壇登場市長黃偉哲推動學生問題解決力

台南市PBL探究教學論壇登場市長黃偉哲推動學生問題解決力

打造台南智慧科技照顧服務「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

打造台南智慧科技照顧服務「金華智慧生活APP 5GO讚」啟用

卓榮泰、黃偉哲攜手感謝企業！雲嘉南物資捐贈助災民重建家園

卓榮泰、黃偉哲攜手感謝企業！雲嘉南物資捐贈助災民重建家園

蓮潭校舍落成黃偉哲剪綵智慧雙語學習環境

