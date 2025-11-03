阿富汗6.3強震畫面曝　至少7死150傷！著名「藍色清真寺」受損　　

▲ 6.3地震震垮建築。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗北部馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）附近3日凌晨發生芮氏規模6.3強震，已知造成至少7人死亡、150人受傷，數字恐怕還會攀升。

根據美國地質調查局（USGS），這起地震震央位於人口約52萬3千人的馬薩里沙利夫市附近，震源深度28公里。USGS透過「因應全球地震即時評估系統」（PAGER）發出橘色警戒，「可能造成重大人員傷亡，災情可能蔓延」，預估死傷人數最有可能落在100至1000人之間，過往發布同等級警報的事件通常需要區域或國家層級救災應變。

《路透》報導，馬薩里沙利夫市附近多山的薩曼甘（Samangan）衛生部門發言人喬揚達（Samim Joyanda）表示，彙整各家醫院回報數據顯示，「截至今晨共有150人受傷及7人罹難，被送往醫療中心。」

巴爾赫省發言人扎伊德（Haji Zaid）證實，地震損壞當地著名的藍色清真寺（Blue Mosque），馬薩里沙利夫聖殿部分結構遭到破壞。社群媒體上流傳多段救援影片，顯示救難人員正從瓦礫堆中搶救受困民眾，可見建築物倒塌後殘骸散落現場。

阿富汗位處兩大活躍斷層帶，地震災害頻繁，去年8月一場地震及後續餘震就奪走數千人性命。2015年該國東北部地震造成數百人喪生，2023年的強震更導致至少1千人死亡。