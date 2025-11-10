台鹽志工260人通霄海堤淨灘　攜手多單位清出185公斤垃圾護海洋

▲台鹽通霄精鹽廠與進口鹽儲運所志工動員260人於通霄海堤淨灘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽公司持續以行動落實永續承諾，全台志工大隊近日密集投入海岸環境維護。繼生技妝品廠10月前往嘉義東石白水湖壽島淨灘後，通霄精鹽廠及進口鹽儲運所志工於11月7日接棒，由廠長劉鴻泉率領近260名志工在通霄海堤大規模清理海廢，響應政府推動的「向海致敬」政策，展現企業與社區共同守護海洋的決心。

通霄精鹽廠自1975年設立，汲取台灣海峽外海深層海水，是台鹽重要的生產基地。台鹽董事長丁彥哲表示，當年選址看重的是通霄海域的潔淨與穩定，如今台鹽以淨灘回饋環境，持續延續廠區維護海堤的傳統，守護企業成長所倚賴的海洋。

志工們當天迎著強風沿著海堤與鄰近沙灘徒步撿拾垃圾，並合作經濟部水利署第二河川分署、苗栗縣環保局、海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所、台灣中油探採事業部等單位，總計清出185公斤廢棄物，包含寶特瓶、保麗龍碎片、漁網與繩索等，使通霄海岸恢復整潔。志工分享，通霄廠因海而生，與自然共存多年，親身淨灘對他們別具意義。

台鹽志工大隊長期推動ESG相關服務，從環保、關懷到教育都投入實際行動，今年也有許多新成員加入，為永續推動增添能量。上月生技妝品廠志工更前往白水湖壽島淨灘，該地因地層下陷與潮汐影響，清理難度高，少見團隊前往。當天志工雖面臨道路積水、地形不易行走，仍穿著雨鞋、腳綁垃圾袋涉水作業，清出大量海廢，讓沿岸恢復清新風貌。台鹽表示，未來將持續結合各地廠區與社區力量，以行動實踐企業永續，守護台灣海岸線。