綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者張靖榕／綜合報導

2026年台北市長選情持續升溫，民進黨內動作頻頻；壯闊台灣創辦人吳怡農已正式表態爭取民進黨提名，民進黨立委王世堅則被外界點名為熱門人選之一。不過王世堅直言，國民黨籍現任市長蔣萬安「95％會連任」，認為勝負只是「贏多贏少的問題」。

王世堅9日接受政論節目《下班瀚你聊》訪問時表示，民進黨應該推派最強候選人出戰，而非拘泥於個人意願，他還是會跟黨內誠懇表達，有比我更適合的人，應讓最強的人出來。他也稱讚台北市議員苗博雅是合適人選之一，苗雖不是民進黨籍，但「民進黨的精神是成功不必在我」，若民進黨最終提名吳怡農參選，他也將全力輔選。

王世堅預估蔣萬安有95％機率成功連任，他指出，蔣萬安在「天時、地利、人和」三方面皆占上風。人和方面，蔣擔任市長近四年，市政表現穩定、與市民互動良好，「沒有太大紕漏」；地利方面，輝達選擇在台北設立總部，成為台北市發展的重大助力；天時則是整個國家正傾全力留住輝達，「蔣萬安為了讓輝達留在台北，確實付出很大努力」，因此他認為蔣的連任「幾乎已成定局」。

至於民進黨秘書長徐國勇先前提到，可能會有「更大咖」的人選投入台北市長選戰，王世堅也點名行政院副院長鄭麗君，甚至行政院長卓榮泰才是「真正的大咖」。