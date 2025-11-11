嘉義縣長初選即將開打　蔡易餘參戰「拚出黃金10年」

▲蔡易餘登記民進黨縣長初選登記 。（圖／蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員蔡易餘今（11）日上午11點11分，特別選在象徵「八個1」的時間點，正式登記參加民進黨嘉義縣長初選。他表示，「8個1」除了是要拜託鄉親「唯一支持蔡易餘」，更象徵嘉義即將迎來「All in One．One for All」八方第一·造就唯一，全面拚第一，開創全方位的升級藍圖。

蔡易餘表示，當任10年的立委期間他為嘉義縣爭取中央資源從沒間斷，他認為要把握南部半導體SI廊帶發展趨勢，嘉義縣成功爭取嘉義科學園區、馬稠後、水上南靖、中埔公館、民雄航太及布袋水產加值園區等，目前都正開發中，而隨著園區的進度前進，嘉義將迎來全面升級契機。

他也強調，在五星縣長翁章梁努力的基礎上，嘉義接下來的十年，將進入全方位升級成長的關鍵時刻，除了既有的大型計劃持續推動外，串連中央持續支持的資源整合力量，將讓嘉義在產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、文化及教育的「八個面向」都能拔得頭籌是首要任務。

蔡易餘說，選在11月11日11點11分登記，不只是巧合，而是要向鄉親展現決心，嘉義的下一個十年，要用8個1造就唯一，拚出全縣升級、全民有感的「黃金十年」。