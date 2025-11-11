推李四川或黃國昌都贏蘇巧慧　趙少康曝白民調「藍白合則兩利」

▲趙少康說，黃國昌向自己透露民眾黨內參民調參考。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨日與「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康便當會，引起外界關注，趙少康今（11日）表示，明年選舉不是只有市長提名問題，議員提名問題也要一起談，根據民眾黨內部民調顯示，新北市長選舉如果是民進黨立委蘇巧慧與台北市副市長李四川競爭，李四川會贏，若藍白合推黃國昌與蘇巧慧競爭，黃國昌也能贏，但如果是三腳督競爭，蘇巧慧就會贏，所以藍、白合者兩利，分則兩害。

趙少康說，7、8月大罷免時，國民黨在各地舉辦反罷免活動，黃國昌都有參加，而且如果沒有民眾黨的支持，國民黨反罷能否全面成功都很難說，所以未來藍、白兩黨一定要合作。他提到，國民黨主席鄭麗文說過，「能讓就讓」，一定也會推動藍白合作，這個大方向不會改變，但合作技術細節必須公平，這樣兩黨對內部才比較好交待，畢竟兩黨各有主體性，無論屬性或支持者都不同，都要顧及。

對於有媒體操作他搶先與黃國昌見面，趙少康表示自己相當不以為然，沒有搶不搶先的問題，自己與黃國昌關心時局發展見面會談，相當稀鬆平常，所以沒必要去強調誰先誰後，況且在大罷免期間他與黃國昌就已經合作過，早有合作經驗與基礎，黃國昌有時候也會跟他通LINE交換意見，他相信鄭麗文也一定會與黃國昌見面，畢竟藍白兩黨能多一些人溝通是好事。

趙少康指出，昨天與黃國昌談了很多，包括兩岸問題、大陸政策、民進黨公共政策問題以及未來藍白選戰合作進行交換意見，黃國昌認為2028民進黨應該下台，而且兩人都認為民進黨的公共政策，在經濟、兩岸、能源等各方面失當，因此2028大選非常有機會，藍白必須合作，未來只要透過公平機制，民眾黨願意在機制下合作。

有關民眾黨秘書長周榆修昨日表示希望藍、白兩黨最遲明年3月前要確定合作細節，否則「火車時間到了就開走了」，趙少康則說，每個政黨都有各自的計劃與規劃，除了市長候選人也有議員候選人，時間不能拖的太久，兩黨至少要談談能不能合作、如何何作，要透過幾次民調，誰做民調，以及民調題目由誰設計，雙方只要講好就照走，如果沒有談好，就只能各搞各的，周榆修的意思應該就是如此，所以未來一定要討論出一個辦法。