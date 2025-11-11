　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對決蔡易餘　黃榮利登記嘉義縣長初選：要比照嘉義市年年發現金

▲▼黃榮利初選登記。（圖／記者杜冠霖攝）

▲黃榮利初選登記。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026黨內初選登記昨開跑，綠委蔡易餘今（11日）上午在另外兩位嘉義立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央登記投入嘉義縣長黨內初選。議員黃榮利稍早也到民進黨中央登記初選。黃榮利受訪時表示，絕對有比他完整的行政經驗跟財務歷練，擔任過市長跟農會總幹事，要翻轉嘉義縣目前以債養債的冏境，「應該由我試試看，讓嘉義縣反轉，比照嘉義市年年發現金」。

民進黨嘉義縣長初選部分，除了呼聲高的現任立委蔡易餘報名角逐，現任縣議員黃榮利也加入初選，爭取選縣長。事實上2023年，蔡易餘要爭取立委三連霸時，黃榮利也表態要參加初選，兩人已非不是第一次對壘。黃榮利曾任太保市長、農會總幹事，屬於在嘉義頗有分量的「黃家班」，妹妹黃麗貞也曾任兩任朴子市長、外甥女黃嫈珺是現任縣議員，但黃麗貞、黃嫈珺在2024總統大選時，曾為國民黨候選人侯友宜站台，遭黨紀處分。

對決蔡易餘，黃榮利表示，不敢說有優勢，絕對有比他完整的行政經驗跟財務歷練，擔任過市長跟農會總幹事，要翻轉嘉義縣目前以債養債的冏境，應該由我試試看，嘉義縣人口負成長、財政有債務，要讓嘉義縣反轉，比照嘉義市年年發現金，有信心未來四年清償嘉義縣所有債務、讓人口正成長。

至於有媒體稱是賴清德人馬？黃榮利回應，以前幫過賴清德總統，但不知道被歸類什麼系，其他人是什麼系，也不知道啦，希望有機會能夠被提拔。

