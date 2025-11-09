　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉華高中64周年校慶　紅土操場將拆除變身PU

▲▼ 嘉華高中64周年校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉華高中64周年校慶 ，嘉義市警局局長陳明志（圖左）受頒傑出校友身分出席。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉華高中日前舉辦64周年校慶，校慶運動大會由國中部一年級學生三好歌曲表演等創意進場揭開序幕，各班隊伍以活力與創意展現青春風采，運動競賽中，師生同場較勁，氣氛熱烈，充分展現嘉華中學「健康、團結、榮譽」的精神。

▲▼ 嘉華高中64周年校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉華高中64周年校慶 ，校方宣布將拆除多年的紅土操場，校友會會長林怡華呼籲紅土杯裝保留回憶。（圖／記者翁伊森攝）

董事長魏宏泰、執行董事陳冠霖與嘉華中學家長會長蘇育慶、校友會理事長林怡華，嘉義市教育處曾泳家督學、嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市議員黃露慧、黃敏修、陳家平，以及嘉義市家長協會理事長簡彰廷、嘉義縣家長協會副理事長舒峰銘與長竹里里長江振章，崇仁醫專校長黃財尉、華南高商校長王世如、嘉義縣竹園國小陳信峯、嘉義市蘭潭國小校長邱榮輝與家長會長陳致瑋、文雅國小校長黃金木與家長會長黃旭瑤等人都出席活動。

▲▼ 嘉華高中64周年校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉華高中64周年校慶 ，校友黃敏修議員也回母校。（圖／記者翁伊森攝）

典禮過程特別表揚傑出校友，現任嘉義市警察局長陳明志，表彰其在警政領域的卓越貢獻，成為嘉華學子的楷模與驕傲。共同參與盛會，眾人見證嘉華精神的延續與傳承。

少子化的衝擊下校方近年積極於機器人、空氣手槍及跆拳道等多元招生，全校橫跨高國中，6個年紀每班40名學生，仍有一共1250名學生，陪伴師生多年的校園紅土操場也即將在下個月拆除變身PU，預計2026年2月完工，校友會林怡華會長感性的希望大家用個杯子把紅土裝進去作為紀念！

▲▼ 嘉華高中64周年校慶 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉華高中64周年校慶 ，校友黃露慧議員也以校友身分回母校。（圖／記者翁伊森攝）

傑出校友陳明志致詞時，成績好是為了讓自己喜歡的女生注意到自己，沒想到最終建中、中央警大後一路順遂，也讓人知道當時嘉華前10名是有考上建中跟台中一中的實力！

嘉華中學校長陳俊榤表示，六十四年的歷程，見證了嘉華師生不斷追求卓越的腳步，未來學校將持續深化教育品質，培育更多具國際視野與人文素養的優秀人才。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一生救回26萬人！「葉克膜之父」巴列特病逝　享壽86歲
「鷹眼」陷性騷風波！　被控私發大量不雅照
鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」4天警戒範圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風夜帶回高風險家庭孩童　桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

通緝犯想到娛樂漁業船舶出海　海巡出港查驗當場揪出

嘉華高中64周年校慶　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　布袋65歲老翁遇真警保錢財

沿途蜻蜓豆娘多又多　桃園大棟山「大湖之森」步道完工

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

妃妃姐姐太空萌樂園爆場　陳亭妃：青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　命懸一線！騎士急攔車救援

以為人魚王子看不見趁機調戲　她搞笑趴窗求吻遭巴掌回擊

颱風夜帶回高風險家庭孩童　桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

通緝犯想到娛樂漁業船舶出海　海巡出港查驗當場揪出

嘉華高中64周年校慶　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　布袋65歲老翁遇真警保錢財

沿途蜻蜓豆娘多又多　桃園大棟山「大湖之森」步道完工

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

妃妃姐姐太空萌樂園爆場　陳亭妃：青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

新北推動AI親職共育機器人　侯友宜：助力家庭教育新模式

台灣有事說惹火戰狼！中駐大阪總領事嗆「斬掉高市早苗骯髒頭」

國防部臉書被蘇丹人灌爆「支援叛軍」！急澄清：這裡是中華民國

拼賺16萬！6檔抽籤股拼場　AI股永擎、邁科價差大

莎倫娜號全新風格體驗　第三人最低0元起超划算

連假卡位ｘ早鳥優惠！歌詩達莎倫娜號2026日韓追櫻、親子FUN暑假

潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航

【快閃22小時】黃仁勳搭私人飛機離台

地方熱門新聞

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

桃園年勞工趣味競賽　55隊逾2,000人熱情參與

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

台南鹽水坔頭港空屋起火！25平方公尺燃燒幸無人傷亡

從追訴罪犯到守護尊嚴　前檢察官沈淑宜轉任律師推意定監護

高鐵11／10起對號座提前1小時搭車須「先換票」　

王正坤主持皮膚科年會兩大專場引領玻尿酸生物重塑與皮秒雷射新趨勢

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

更多熱門

相關新聞

嘉市警局長揭示防詐交通安全秘訣

嘉市警局長揭示防詐交通安全秘訣

近日嘉義市政府警察局局長陳明志接受警廣臺南臺的專訪，分享關於識詐與交通安全的宣導重點。在本次專訪中，阿志局長以友好的語氣及帶有磁性的聲音向廣大聽眾傳遞多項重要資訊，期盼能提升市民的安全意識。

陳明志任嘉義市政府警察局局長

陳明志任嘉義市政府警察局局長

嘉義縣同濟會林怡華接任會長　兩兒大秀舞技鼓藝

嘉義縣同濟會林怡華接任會長　兩兒大秀舞技鼓藝

嗆牛肉麵店有夠難吃　分局長急陪女兒道歉

嗆牛肉麵店有夠難吃　分局長急陪女兒道歉

分局長任交大隊長期間...女兒拍4宣導片

分局長任交大隊長期間...女兒拍4宣導片

關鍵字：

嘉華高中陳明志林怡華

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

高雄「大姐頭」逝世　兒豪發百萬善款

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光

泫雅報平安！表演途中暈倒認「不太記得了」連三道歉

天價自助餐1個便當5百元！店員：可能不只買1個

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

一粒應援途中「突捂嘴離場」本尊親揭原因

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因「15年沒片拍」

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面