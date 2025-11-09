嘉華高中64周年校慶　紅土操場將拆除變身PU

▲▼ 嘉華高中64周年校慶 ，嘉義市警局局長陳明志（圖左）受頒傑出校友身分出席。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉華高中日前舉辦64周年校慶，校慶運動大會由國中部一年級學生三好歌曲表演等創意進場揭開序幕，各班隊伍以活力與創意展現青春風采，運動競賽中，師生同場較勁，氣氛熱烈，充分展現嘉華中學「健康、團結、榮譽」的精神。

▲嘉華高中64周年校慶 ，校方宣布將拆除多年的紅土操場，校友會會長林怡華呼籲紅土杯裝保留回憶。（圖／記者翁伊森攝）

董事長魏宏泰、執行董事陳冠霖與嘉華中學家長會長蘇育慶、校友會理事長林怡華，嘉義市教育處曾泳家督學、嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市議員黃露慧、黃敏修、陳家平，以及嘉義市家長協會理事長簡彰廷、嘉義縣家長協會副理事長舒峰銘與長竹里里長江振章，崇仁醫專校長黃財尉、華南高商校長王世如、嘉義縣竹園國小陳信峯、嘉義市蘭潭國小校長邱榮輝與家長會長陳致瑋、文雅國小校長黃金木與家長會長黃旭瑤等人都出席活動。

▲嘉華高中64周年校慶 ，校友黃敏修議員也回母校。（圖／記者翁伊森攝）

典禮過程特別表揚傑出校友，現任嘉義市警察局長陳明志，表彰其在警政領域的卓越貢獻，成為嘉華學子的楷模與驕傲。共同參與盛會，眾人見證嘉華精神的延續與傳承。

少子化的衝擊下校方近年積極於機器人、空氣手槍及跆拳道等多元招生，全校橫跨高國中，6個年紀每班40名學生，仍有一共1250名學生，陪伴師生多年的校園紅土操場也即將在下個月拆除變身PU，預計2026年2月完工，校友會林怡華會長感性的希望大家用個杯子把紅土裝進去作為紀念！

▲嘉華高中64周年校慶 ，校友黃露慧議員也以校友身分回母校。（圖／記者翁伊森攝）

傑出校友陳明志致詞時，成績好是為了讓自己喜歡的女生注意到自己，沒想到最終建中、中央警大後一路順遂，也讓人知道當時嘉華前10名是有考上建中跟台中一中的實力！

嘉華中學校長陳俊榤表示，六十四年的歷程，見證了嘉華師生不斷追求卓越的腳步，未來學校將持續深化教育品質，培育更多具國際視野與人文素養的優秀人才。