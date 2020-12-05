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嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」　中正一分局長陳明志急陪女兒道歉

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▲▼中正一分局長陳明志遭質疑讓丁宜銘特權離開，又發生女兒痛批媒體事件，事後出面道歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中正一分局長陳明志小女兒又留言嗆「牛肉麵冠軍店」，父親陪同前往道歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局長陳志，日前因丁怡銘特權風波躍上檯面，加上女兒在社群軟體用不雅字眼痛批媒體，最後還被踢爆女兒接拍北市交大4部影片事件，現在女兒又被指稱，「在牛肉麵店留下複評，還出言不遜」。

陳明志日前因行政院前發言人丁怡銘到中正一分局製作筆錄，最後卻在離開時耍得媒體團團轉，甚至陳明志還被指利用公務車當掩護，「當丁怡銘替身」，混淆媒體視聽。

事後陳明志小女兒又因在社群軟體，用不雅字眼力挺父親，甚至還痛批媒體，最後雖然發出道歉文，但卻因為一句「政治正確」，又引起媒體高度關注，也讓陳明志斥責「再一次就不要叫我爸」。

接著，陳明志女兒又遭踢爆，在陳明志擔任交大大隊長期間，5個月內以男朋友公司接拍4部交大的宣導短片，雖然事後坦承每部片酬約1萬元，但北市警局督察室、政風室目前仍查處是否有利益迴避的問題。

沒想到風波才告一個段落，陳明志女兒嗆辣個性又再度躍上新聞版面，因為在9月前往牛肉麵店吃麵，卻留言辱罵「店內東西有夠難吃，嘴巴超乾，超想喝水」等字句，還留下一星負評。

老闆因生意很忙，直到近期看到電視才得知，對方竟然是中正一分局長愛女，讓店家感到相當不被尊重，事後陳明志獲悉後，也要求女兒前往牛肉麵店道歉。

陳明志對此表示，9月份女兒到牛肉麵店用餐，事後在給出1星評價還出言不遜，得知狀況後也訓斥女兒，並要求女兒前往牛肉麵店道歉，因女兒雖然成年要對自己負責，但是陳自認有連帶責任也再度陪同前往道歉。

陳明志說到，因為台北市長柯文哲前往榮獲北市牛肉麵節冠軍的牛肉麵店，與老闆一同接受媒體訪問，卻遭台灣國辦公室主任陳峻涵闖入高舉抗議看板，當下大女兒才說「妹妹有對該店家出言不遜」，事後才帶著小女兒前往致歉。

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