分局長任交大隊長期間...女兒拍4宣導片　北市警局督察室追違失

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局長陳明志，因丁怡銘到分局製作筆錄一事遭爆特權對待，為此，陳明志的女兒在社群軟體痛批媒體，事後又爆出陳明志任職交大大隊長期間，找女兒男友的工作室幫交大拍4部影片、每部約1萬元，爭議連環爆。

北市中正一分局長陳明志女兒，在日前於社群軟體上，以不雅文字公開痛批媒體，但晚上又貼出道歉文，但希望媒體能夠「政治正確」，最後陳明志針對女兒不當發文致歉。



▲陳明志女兒被爆出幫北市交大接拍4部影片涉嫌圖利，市警局開記者會說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

但陳明志女兒又被爆，在萬安演習宣導影片參與演出，3分鐘影片要價2.5萬元，但陳明志則表示，並不知道女兒有參與演出，是事後大女兒告知，看了影片才知道女兒參與演出。

不過，陳明志在擔任「北市交通警察大隊長」時，期間拍攝交通宣導短片時，找來女兒的男友開設的工作室協助拍攝，以每部1萬元的價格拍攝4部短片，此舉仍引起譁然，有警官私下透露，雖然影片經費10萬以下不需公開招標，但採購機關仍須有公開遴選的動作，若未按規定，恐涉有私相授受問題。

▲北市警局副局長邱寬愉，出面表示「全案將由督察室介入調查」。（圖／記者邱中岳攝）

北市警局副局長邱寬愉也在1日作出回應，北市警察交通大隊，在2019年7月至11月間，有拍攝4部安全宣導短片，初步了解，由林姓負責人簽約，並非陳明志分局長的女兒。

邱也表示，本案已由北市警局督察室介入調查，如發現不法絕對嚴辦，即使只涉觀感不佳，督察室也會調查處理。

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