投資型詐騙深入50-59歲族群　嘉市警局長籲市民提高警覺

▲▼ 嘉義市警局長陳明志接受媒體訪談，宣導防詐及交通安全。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日嘉義市政府警察局局長陳明志接受警廣臺南臺的專訪，分享關於識詐與交通安全的宣導重點。在本次專訪中，阿志局長以友好的語氣及帶有磁性的聲音向廣大聽眾傳遞多項重要資訊，期盼能提升市民的安全意識。

在專訪中阿志局長招出，近年來傳統搶奪、竊盜案件發生數日趨下降，隨著科技的發展及詐騙刑責相對輕微，因而詐騙案件數急起直升，手法也日益多樣化。他強調，識詐的關鍵在於「不輕信、不貪心」。詐騙集團往往利用人們的信任與貪念進行詐騙，因此市民在面對來路不明的資訊時，應保持懷疑態度，並多加查證，口訣「冷靜」、「查證」「報警」為防詐不二心法，市民必須提高警覺，才能有效防範這些非法行為。

阿志局長特別分析本市詐騙案件以投資型詐騙居多，受害族群主要為50-59歲、60歲以上家庭主婦及退休人士居多，此類案件雖只占總件數20%，但財損卻高達70%，這是目前阻詐、識詐的重點方向，他強調投資有風險，沒有不勞而獲及保證獲利，並以邏輯反推回應倘若投資如此好賺，那詐騙集團自己賺就好，何必分享呢?另外，專訪中亦提及嘉市7月份攔阻金額新臺幣高達1億多元，看似績效好，但不應以此自足，代表仍有人遭詐騙，如何從源頭遏止詐騙，進入社區推動識詐教育為當前重要課題，嘉市警將持續結合公部門力量以及與各界合作，打造更安全的社會環境。

在談及交通安全時，局長呼籲市民遵守交通規則從小扎根，進到校園宣導為重要的策略方向，透過對學生的宣導教育，如同交通安全的種子就此萌芽，藉此向親人管理，讓「開車慢看停，行人安全行」不再是口號，形同預防勝於治療。同時，他亦提醒同仁，要對待市民如同自己親人般地交安教育宣導，如此潛移默化深植交安觀念，藉此提升市民守法信念。他強調，交通安全不僅是個人的責任，也是整個社會的共同責任，希望透過多項分析擬定策略，未來有信心降低本市交通事故數據。

本次專訪，不僅提高了市民對詐騙與交通安全的重視，也展現了嘉義市政府警察局致力於維護公共安全的決心與努力。希望每位市民都能以此為契機，增強防範意識，攜手共創美好未來。