地方 地方焦點

投資型詐騙深入50-59歲族群　嘉市警局長籲市民提高警覺

▲▼ 嘉義市警局長宣導防詐及交通安全。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警局長陳明志接受媒體訪談，宣導防詐及交通安全。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日嘉義市政府警察局局長陳明志接受警廣臺南臺的專訪，分享關於識詐與交通安全的宣導重點。在本次專訪中，阿志局長以友好的語氣及帶有磁性的聲音向廣大聽眾傳遞多項重要資訊，期盼能提升市民的安全意識。

在專訪中阿志局長招出，近年來傳統搶奪、竊盜案件發生數日趨下降，隨著科技的發展及詐騙刑責相對輕微，因而詐騙案件數急起直升，手法也日益多樣化。他強調，識詐的關鍵在於「不輕信、不貪心」。詐騙集團往往利用人們的信任與貪念進行詐騙，因此市民在面對來路不明的資訊時，應保持懷疑態度，並多加查證，口訣「冷靜」、「查證」「報警」為防詐不二心法，市民必須提高警覺，才能有效防範這些非法行為。

▲▼ 嘉義市警局長宣導防詐及交通安全。（圖／嘉義市警局提供）

阿志局長特別分析本市詐騙案件以投資型詐騙居多，受害族群主要為50-59歲、60歲以上家庭主婦及退休人士居多，此類案件雖只占總件數20%，但財損卻高達70%，這是目前阻詐、識詐的重點方向，他強調投資有風險，沒有不勞而獲及保證獲利，並以邏輯反推回應倘若投資如此好賺，那詐騙集團自己賺就好，何必分享呢?另外，專訪中亦提及嘉市7月份攔阻金額新臺幣高達1億多元，看似績效好，但不應以此自足，代表仍有人遭詐騙，如何從源頭遏止詐騙，進入社區推動識詐教育為當前重要課題，嘉市警將持續結合公部門力量以及與各界合作，打造更安全的社會環境。

▲▼ 嘉義市警局長宣導防詐及交通安全。（圖／嘉義市警局提供）

在談及交通安全時，局長呼籲市民遵守交通規則從小扎根，進到校園宣導為重要的策略方向，透過對學生的宣導教育，如同交通安全的種子就此萌芽，藉此向親人管理，讓「開車慢看停，行人安全行」不再是口號，形同預防勝於治療。同時，他亦提醒同仁，要對待市民如同自己親人般地交安教育宣導，如此潛移默化深植交安觀念，藉此提升市民守法信念。他強調，交通安全不僅是個人的責任，也是整個社會的共同責任，希望透過多項分析擬定策略，未來有信心降低本市交通事故數據。

▲▼ 嘉義市警局長宣導防詐及交通安全。（圖／嘉義市警局提供）

本次專訪，不僅提高了市民對詐騙與交通安全的重視，也展現了嘉義市政府警察局致力於維護公共安全的決心與努力。希望每位市民都能以此為契機，增強防範意識，攜手共創美好未來。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

成功分局暖心伸援手　長濱分駐所助高齡婦平安返家

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》　五縣市齊聚台東

嘉義中元普渡　祭拜「獸魂碑」 感恩動物生靈

台東花蓮攜手交流　深化婦女福利與家庭支持服務

防詐零死角！瑞芳警進駐工業區開講　揭密最新詐騙手法

普渡不只拜好兄弟　屏東警還送防詐平安符

投資型詐騙深入50-59歲族群　嘉市警局長籲市民提高警覺

韓國尚州市府會參訪基隆中元祭　謝國樑盼深化交流共創雙贏

高血壓老翁失聯！　中埔警方定位成功尋獲

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

