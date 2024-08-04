嘉義縣同濟會林怡華接任會長　兩兒大秀舞技鼓藝驚豔全場

▲ 嘉義縣國際同濟會新任會長林怡華及夫人熊千綺出場，現場人氣沸騰 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣國際同濟會3日晚間舉行35、36屆會長交接暨大里國際同濟會兄弟會結交典禮，新任36屆會長由全一水電工程有限公司董事長林怡華接任，現場頒發新、卸任會長及委員當選證書及感謝狀，感謝前任會長何明賢、理監事及所有委員過去服務期間的辛勞付出，各大兄弟友會都到場祝賀，現場賓客雲集。

林怡華表示，未來將帶領會友秉持同濟會精神以照顧兒童第一優先，幫助經濟及環境弱勢的孩童，讓他們可以翻轉人生，也希望帶領該會持續前進，照顧並幫助更多弱勢及孩童。

▲ 嘉義縣國際同濟會新任會長林怡華致詞 。（圖／記者翁伊森攝）

現場活動除會友交接，並由林怡華小兒子林育騰行進管樂的氣勢開場，精忠國小非洲鼓隊，再由大兒子林建廷大秀舞技及知名藝人沈文程壓軸演出，整場活動完美呈現。

▲ 林怡華小兒子林育騰行進管樂的氣勢開場為自己父親就任會長開場 。（圖／記者翁伊森攝）

林怡華學經歷豐富，現職全一水電工程有限公司董事長，曾擔任嘉義高工家長會長、虹富機電有限公司經理、嘉義中區扶輪社(國際扶輪3470地區) 秘書、嘉義市警察之友會理事、及時雨行善團理事、社團法人世界和平會嘉義分會扶幼委員、國際同濟會嘉義縣會財務長及各宮廟、慈善會長期會員，與夫人熊千綺長期投入弱勢老少關懷不遺餘力。

▲▼ 嘉義縣國際同濟會新任會長林怡華大兒子林建廷，大秀舞技及知名藝人沈文程壓軸演出 。（圖／記者翁伊森攝）