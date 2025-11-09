　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港小學開放考試寫簡體字　前特首怒批：為什麼不努力學繁體字？

▲▼香港前特首梁振英。（圖／CFP）

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港新界沙田官立小學日前開放學生在考試時使用簡體字，理由是有些學生來自內地（大陸），習慣使用簡體字。對此，香港前特首梁振英難以認同，在臉書發文表示，來香港上學就要努力學習繁體字，難道未來在香港工作可以不用繁體字嗎？

梁振英指出，內地學生來香港上學，不習慣使用繁體字是現實，可以理解，但既然來了香港，香港是使用繁體字的特區，包括政府公文、外資中資港資企業、報刊書籍，還有證件，無一不用繁體字，「為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？」

梁振英說，「學而知之」，上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，「學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？」

梁振英強調，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的，這些在香港回歸前都深入的討論過。

最後，梁振英還說，「教不嚴，師之惰。」顯然認為問題出在校方及教育體系、教育人員身上。

對於此事，香港教育局在回覆媒體詢問時表示，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確讀書寫漢字的能力，無論學生背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會。

此外，隨著輿論一面倒的批評，以及大量家長的抗議，沙田官小的校長坦言先前的決定過於倉促、不理想，會與教育局討論如何補救。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡
鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上
鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警
王子直播cue粿粿拍孕肚「懷孕我就原諒妳！」網翻影片：細思極

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港小學開放考試寫簡體字　前特首怒批：為什麼不努力學繁體字？

中國CPI由負轉正　10月年增0.2%

山東威海海域兩船相撞　漁船沉沒8人失蹤

央視「起底」沈伯洋威脅全球抓捕　陸委會：可能擴及所有台灣民眾

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

陸女成中國首位「冷凍人」　老公3年就交新女友：永遠無法取代她

共軍福建艦入列　美專家：北京不斷擴張軍力投射能力

陸漁船在南韓附近海域翻覆　2死3失蹤

央視「起底」沈伯洋　威脅發「紅色通緝令」全球抓捕

超神！中國網紅堅持《一拳超人》訓練法1千天　作者驚呆祝賀

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

香港小學開放考試寫簡體字　前特首怒批：為什麼不努力學繁體字？

中國CPI由負轉正　10月年增0.2%

山東威海海域兩船相撞　漁船沉沒8人失蹤

央視「起底」沈伯洋威脅全球抓捕　陸委會：可能擴及所有台灣民眾

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

陸女成中國首位「冷凍人」　老公3年就交新女友：永遠無法取代她

共軍福建艦入列　美專家：北京不斷擴張軍力投射能力

陸漁船在南韓附近海域翻覆　2死3失蹤

央視「起底」沈伯洋　威脅發「紅色通緝令」全球抓捕

超神！中國網紅堅持《一拳超人》訓練法1千天　作者驚呆祝賀

買房不夠錢？全台「雙貸族」破40萬創新高　平均背負740萬債務

87歲嬤拿雨傘當拐杖迷路街頭　東港警貼心泡茶安撫助團圓

未戴安全帽、闖紅燈違規仍多　屏東警專案取締

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡　

張競／從海軍技術專業觀察福建艦成軍

五月天太狂了！　台中跨年「6場15萬張票全賣完」公司確定不加場

朋友抱怨「住台灣很爛」　《聲林》鍾綺爆氣雙聲道嗆：不爽搬走啊

鳳凰颱風來襲！花蓮分署轄管森林育樂場域　10日17時起封閉

北大武山+浸水營步道10日中午起封閉　已訂檜谷山屋可全額退費

雙胞胎姊被霸凌…詹子萱怒抱不平！戲外「親弟被欺負」她現身警告

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

大陸熱門新聞

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

陸女成「冷凍人」　老公3年就交新女友

陸委會：鄭麗文追思「叛國共諜」還拿陸配擋箭

陸雙11退貨率超80%！多人製巨型吊牌防奧客

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

全紅嬋忍痛抱傷出賽　醫：她有癱瘓風險

央視「起底」沈伯洋　威脅全球抓捕

陸男女名醫值班室交纏　開戰前先鋪無菌墊

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

大陸軍方確認福建艦「常駐三亞」　艦載機滿編「不會太久」

大陸私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線　火速改名

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO 休息5天現身：看人還是重影

更多熱門

相關新聞

好友港節市集第3屆　策進會：港人讓台灣文化更多元

好友港節市集第3屆　策進會：港人讓台灣文化更多元

台港經濟文化合作策進會（以下簡稱：策進會）主辦的第三屆「好友港節市集」8日上午在華山文創園區開幕。策進會董事長賴秀如在致詞時表示，感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，也感謝港人讓台灣的文化更多元。

「好友港節市集」8、9日華山登場

「好友港節市集」8、9日華山登場

香港立法會選舉提名期結束　預料投票率不高

香港立法會選舉提名期結束　預料投票率不高

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

關鍵字：

香港繁體字簡體字梁振英

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

快訊／11級強風來了　今午後變天

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面