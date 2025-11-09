香港小學開放考試寫簡體字　前特首怒批：為什麼不努力學繁體字？

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新界沙田官立小學日前開放學生在考試時使用簡體字，理由是有些學生來自內地（大陸），習慣使用簡體字。對此，香港前特首梁振英難以認同，在臉書發文表示，來香港上學就要努力學習繁體字，難道未來在香港工作可以不用繁體字嗎？

梁振英指出，內地學生來香港上學，不習慣使用繁體字是現實，可以理解，但既然來了香港，香港是使用繁體字的特區，包括政府公文、外資中資港資企業、報刊書籍，還有證件，無一不用繁體字，「為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？」

梁振英說，「學而知之」，上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，「學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？」

梁振英強調，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的，這些在香港回歸前都深入的討論過。

最後，梁振英還說，「教不嚴，師之惰。」顯然認為問題出在校方及教育體系、教育人員身上。

對於此事，香港教育局在回覆媒體詢問時表示，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確讀書寫漢字的能力，無論學生背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會。

此外，隨著輿論一面倒的批評，以及大量家長的抗議，沙田官小的校長坦言先前的決定過於倉促、不理想，會與教育局討論如何補救。