地方 地方焦點

鹿草農業六級化小旅行　青年創業與農產品創意應用之旅

▲▼ 鹿草小旅行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲鹿草小旅行推出結合宗教、美食以及農業元素的遊程，推出親子族群停留的有趣行程 ，鹿草圓山宮推出文創草編馬、奮起福米餅火馬辣米磚 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉公所推動農業六級化，鄉長嚴珮瑜串聯當地店家、蒐羅伴手禮不僅推出減碳小旅行，日前更以「盲盒開箱鹿草」的遊程概念，以尋寶方式串聯在地店家，公開多款融入鹿草農產的聯名伴手禮，包括瑞安堂中藥行麻辣藥膳包、奮起福米餅火馬辣米磚、乃朵菈手工甜點雪花秋葵Q餅，沿路探訪研帥蘭園、鹿口飯食、鹿草圓山宮、幕後咖啡與日和製冰，最後到三角社區田心食育園品嘗阿里山油菊茶，體驗你所不知道的鹿草！

▲▼ 鹿草小旅行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲鹿草小旅行當地百裡選一媲美知名咖啡店的幕後咖啡 。（圖／記者翁伊森攝）

嚴珮瑜親自擔任導遊，首站安排進行蘭花手作組盆，老闆張家禎帶大家認識專精於品種研發的「研帥蘭園」；接著前往鹿草街區的「瑞安堂中藥行」，由第四代青年創業王詔郁藥師介紹融入在地朝天椒的麻辣藥膳包，以藥師專業結合社區諮詢服務，開創經營「花陞堂中西藥局」品牌。突破傳統展現轉型創意。

▲▼ 鹿草小旅行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲鹿草小旅行當地信仰中心鹿草圓山宮推出文創草編馬、奮起福米餅火馬辣米磚 。（圖／記者翁伊森攝）

午餐於無招牌人氣餐廳「鹿口飯食」享用新鮮現炒海味料理，接著安排探訪「鹿草圓山宮」，由在地青年謝東達介紹火馬祭文化，開箱與「奮起福米餅」聯名合作並選用鹿草朱雀朝天椒製作的辣椒米磚，展現農產品與在地文化信仰結合的創新應用，預計於奮起福米餅門市上架販售。

▲▼ 鹿草小旅行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 鹿草小旅行有青年返鄉開創甜點美食，網路銷量極為叫座   。（圖／記者翁伊森攝）

下午茶時段探訪隱身村落的「乃朵菈手工甜點」，介紹新研發結合鹿草秋葵等農產的雪花Q餅，接著進到三角社區的食農場域「田心食育園」品嚐阿里山油菊茶，這裡種植的阿里山油菊，是經由縣府、達和環保公司與嘉義大學復育的原生種，透過居民栽種製成茶包，結合永續活絡地方產業。

▲▼ 鹿草小旅行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 鹿草鄉長嚴珮瑜推薦小旅行遊當地   。（圖／記者翁伊森攝）

透過國家發展委員會與農業部農村發展及水土保持署資源挹注，鹿草鄉展現從一級生產、二級加工到三級體驗服務的完整農業六級化產業鏈。透過尋寶式遊程設計，讓參與者如同開盲盒般，逐一發現隱藏在鹿草鄉間的驚喜店家與特色農產品！

▲▼ 鹿草小旅行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲鹿草小旅行蘭花園也入列   。（圖／記者翁伊森攝）

11/07 全台詐欺最新數據

