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竹山國際茶道節ing　5大學163名國際生走訪茶園體驗台茶文化

▲國際生體驗「2025竹山國際茶道節」小旅行。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲國際生體驗「2025竹山國際茶道節」小旅行。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣竹山鎮公所為推廣在地茶文化，近日辦理「2025竹山國際茶道節」活動，期望藉由食農教育體驗遊程，提升民眾對茶的認識，增加茶的價值與發展，活絡地方產業並提高竹山茶國際能見度。

鎮公所指出，其中自5月26日至29日一連4天，有亞洲、中興、朝陽、南開及逢甲等5間大學共163名國際生報名參加「漫遊竹山小旅行」及「竹山茶韻小旅行」2條旅遊路線，進行從茶園到品茶的文化體驗之旅，在摘採茶葉、將茶葉送到製茶工廠等整個流程中，深刻感受到許多人用心醞釀而成的甘美味道。

▲國際生體驗「2025竹山國際茶道節」小旅行。（圖／竹山鎮公所提供）

來自22國的國際生參加「漫遊竹山小旅行」時，搭乘來回接駁專車前往竹山鎮茶悅杉林生態茶園，體驗採茶、於茶園美景中拍照、午餐則享用竹筒飯及竹筍包，最後前往紫南宮國際茶道節主場館手作DIY體驗；另一條「竹山茶韻小旅行」則安排國際生前往延正社區進行社區茶園採茶、揉茶體驗，及專人導覽遊山茶訪茶文化館，沉浸式感受在地茶文化。

▲國際生體驗「2025竹山國際茶道節」小旅行。（圖／竹山鎮公所提供）

▲國際生體驗「2025竹山國際茶道節」小旅行。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮長陳東睦表示，希望藉由深度旅遊促進跨國文化交流，讓國際生除了親身的茶文化體驗，也能品嘗到竹山在地特色美食，並能推薦他們本國親朋好友一起探索台灣茶文化。

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