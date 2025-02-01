嘉義鹿草元宵活動來了　超震撼「放火馬」登場　

▲▼ 嘉義鹿草圓山宮元宵重點活動火馬祭熱鬧登場 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度鹿草圓山宮火馬祭將於元宵節盛大舉行！為祈求新的一年風調雨順、闔家平安，鹿草圓山宮舉辦象徵驅邪納福的「放火馬」儀式。今年更邀請縣長翁章梁親手製作小火馬，於元宵節當天與鄉親一同點燃火焰，誠摯邀請民眾前來參與這場融合信仰與文化的盛會，一同見證火光照耀下的美好祈願。

「放火馬」儀式源自清代，當時民間街坊對瘟疫蔓延的控制，祈求五榖豐收、人丁興旺，都是藉由宗教信仰的儀式，祈求神明指派兵馬，載走瘟疫得到神的保佑，所以用稻草紮成馬形狀燃燒，象徵神之火馬載走瘟疫及祈求能得到蒼天大降吉祥、賜福平安！

▲▼ 鹿草圓山宮火馬祭熱鬧登場，縣長翁章梁親製小火馬祈福，邀請民眾共襄盛舉 。（圖／鹿草鄉公所提供）

縣長翁章梁表示，「火馬祭」不僅是一項宗教儀式，更是一種文化傳承與地方凝聚力的象徵。透過親手製作小火馬，希望帶動更多年輕世代認識這項傳統，也鼓勵民眾一同參與，將這份祝福傳遞下去。翁縣長也邀請民眾一起透過這場儀式，把煩惱與厄運燒盡，攜手迎向充滿希望與光明的新一年！

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鹿草圓山宮多年來致力於文化傳承與信仰推廣，使這項古老儀式得以重現延續至今。今年特別規劃小火馬製作體驗，在元宵節當天一同與大型火馬焚燒，讓民眾能親身體驗這項傳統，不僅能為自己與家人祈福，更能感受地方文化的獨特魅力。

鹿草圓山宮主委陳昱良說，放火馬象徵祈福、消災解厄、除疫與進財，誠摯邀請各地民眾於元宵夜共襄盛舉，親身感受火焰照耀下的文化魅力與信仰力量，為自己與家人點燃祝福，並共同創造難忘的元宵回憶！

活動時間：農曆正月十五日（元宵節）晚間6點20分

活動地點：嘉義縣鹿草鄉圓山宮

