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嘉義哥「沒水沒電2天」衝旅館！店經理1句話　他當場飆淚

▲▼ 丹娜絲颱風台電嘉義區處修復狀況 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲台電嘉義區處修復狀況。示意圖，與本文無關 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者周亭瑋／綜合報導

丹娜絲颱風肆虐南部地區，如今雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停。嘉義縣鹿草鄉一名網友表示，家裡斷水、斷電、斷網已兩天，只好開車北上，找一間旅館暫住；沒想到，旅店經理在得知他家中的情況後，竟給予半價優惠，讓他感動到流淚，不禁直呼「天使真的不一定有翅膀。」

網友在「匿名2公社」發文提到，他是嘉義縣鹿草鄉人，家中沒水、沒電、沒網路已兩天，「我實在受不了，就開車往北找汽車旅館或飯店，想好好洗個澡、睡個覺。」

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後來，原PO找到一間汽車旅館，在登記的時候，旅店經理向他確認，是否住在身份證上地址之處，而他則委屈表示，「我們已經快三天沒水沒電了。」

聞言，旅店經理直回，「我給你半價優惠，讓你們好好洗澡，安穩地睡一覺，這差額我自己補貼，你可以帶你的家人、朋友來，就是不要在網路公告。」

▲▼ 嘉義災情。（圖／記者施怡妏攝）

▲嘉義災情。（圖／記者施怡妏攝）

這個暖舉讓他當場落淚，連忙向對方道謝，同時也感性地說「天使真的不一定有翅膀。」

對此，網友們紛紛回應，「不是所有英雄都有披風，但他們會在你最需要的時候幫助你」、「這個經理會有福報的」、「看了真的很感動！這次南部受災戶辛苦了」、「好心有好報，但千萬別公開，貪心的人太多」、「世間有溫情」。

另外，也有在地人表示，「嚴格說起來是一天半，不是三天，我也是鹿草人，斷水斷電斷訊是從7日0時或1時開始。」

台灣電力公司表示，嘉義縣停電總戶數為14萬9千多戶，其中11萬戶仍持續停電中，台電動員近900人至各區域盡速修繕，優先處理變電所周邊，預計2天內全數恢復供電。

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