嫌惡設施「鹿草焚化爐」泳池大變身　轉型健康生活館

▲嘉義鹿草垃圾焚化廠原溫水游泳池，即日起轉型嘉義縣健康生活館開放使用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣的焚化廠不再是鄰避設施，而是結合運動的綜合型休閒園區，眾所期待的鹿草垃圾焚化廠溫水游泳池歷經一年多整修，9日完工啟用，並轉型為「嘉義縣健康生活館」重新出發，原有SPA水療、烤箱等設施再升級，新增健身房、TRX訓練區、韻律教室及多功能教室，提供各年齡層和不同需求的民眾使用。

▲ 嘉義鹿草垃圾焚化廠轉型嘉義縣健康生活館，環境部長彭啟明、縣長翁章梁、環保局長張輝川出席剪綵 。（圖／嘉義縣政府提供）

「嘉義縣健康生活館」由環境部長彭啟明、縣長翁章梁、環保局長張輝川、達和鹿草環保公司總經理王聖斌等人揭牌，向鄉親宣佈正式開放，參觀場域時，翁章梁也在教練帶領下體驗TRX懸吊系統。

嘉義縣鹿草焚化廠室內游泳池為該廠的回饋設施，110年12月起縣府與達和鹿草環保公司以促參合作模式，投資超過五千萬元進行整建，結合鄰近的荷苞嶼綠色永續園區，打造全國第一個綜合式永續循環及環境教育園區。

翁章梁說，泳池整修期間，經常有民眾在他的臉書詢問什麼時候會好? 大家都很期待，如今轉型為「健康生活館」，顧名思義不會游泳的人也可以使用，除了水療、健身房還有多功能教室，未來也將結合保鹿義自行車道，設計為鐵人三項訓練基地。

彭啟明表示，焚化爐常被作為鄰避設施，很多縣市只要台積電，不要焚化爐，他很佩服縣府將兩者結合；未來環境部計畫與台積電合作，把焚化爐的排碳量再降低，改善民眾生活品質。

王聖斌指出，達和公司在地深耕23年，用嚴格、透明的標準處理廢棄物，積極參與地方建設，健康生活館是願景的起點，後續將結合荷苞嶼綠色永續園區，讓民眾有地方可以運動健身，還能休閒遊憩。

泳池票價：

一般民眾180元

優待票150元(包含設籍嘉義縣民、65歲以上長者等)

學生票120元

健身房：

清潔費50元

未滿3歲(含)以下幼兒免費入場，需出示證件及家長陪同