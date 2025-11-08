　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮男遭痛毆「當街擄上車」！吉安警火速逮人

▲▼花蓮一名男子遭當街痛毆、擄走，吉安警方火速逮人。（圖／突發中心翻攝）

▲花蓮一名男子遭當街痛毆、擄走，吉安警方火速逮人。（圖／地方中心翻攝）

記者柯振中／花蓮報導

花蓮縣吉安分局7日上午接獲報案，指壽豐鄉發生男子遭毆打並強行帶上車事件。警方獲報後立即成立專案小組展開追緝，調閱沿線監視器掌握嫌犯行蹤與車輛動向，於案發不到2小時內即在台11丙線上發現涉案車輛，目前正在追查是否有共犯、黑幫介入。

警方表示，當時2輛涉案車輛見警靠近盤查隨即加速逃逸，吉安分局早已布署警力於周邊道路，立即展開攔截圍捕。專案人員先後於東華大橋北端及華工六路成功攔停，當場逮捕5名嫌犯，並查扣木棒1支、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。

▼花蓮一名男子遭當街痛毆、擄走，吉安警方火速逮人。（圖／地方中心翻攝）

▲▼花蓮一名男子遭當街痛毆、擄走，吉安警方火速逮人。（圖／突發中心翻攝）

▲▼花蓮一名男子遭當街痛毆、擄走，吉安警方火速逮人。（圖／突發中心翻攝）

▲▼花蓮一名男子遭當街痛毆、擄走，吉安警方火速逮人。（圖／地方中心翻攝）

▲▼花蓮一名男子遭當街痛毆、擄走，吉安警方火速逮人。（圖／突發中心翻攝）

據了解，被害人遭毆致頭部鈍傷，經送醫治療後並無生命危險。警方初步調查後，依妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌，將5名涉案人移送花蓮地檢署偵辦，後續將持續追查是否另有共犯或黑幫介入。

吉安分局強調，對於任何暴力行為與影響社會治安之案件，警方將秉持零容忍態度，迅速行動、依法嚴辦，維護地方治安。警方呼籲民眾若發現可疑人車或違法情事，應立即撥打110報案，共同維護社區安全，打造安居家園。

 
台中男「拿刀怒刺好友」臟器外露　警半小時火速逮人

