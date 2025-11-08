　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

記者羅翊宬／綜合報導

日本各地近期熊隻出沒事件頻傳，甚至頻闖人類生活區域，引發一般居民恐慌。北海道浦河町一處牧場6日晚間驚傳熊襲事件，當時工作人員開車巡視動物時，突然遭一頭體型碩大的棕熊衝撞，該隻棕熊以驚人力道猛拍車頭，引擎蓋瞬間凹陷，幸好人員及時倒車逃離，未釀成傷亡。

位於北海道浦河町、主要飼養純種馬的「桑田牧場」在社群平台X發文指出，事發當時工作人員正準備趁夜間開車前往餵養照護動物的途中，然而棕熊卻突然現身、高速逼近車輛。從現場拍攝到的畫面可見，棕熊揮動前掌猛力拍向車頭，發出沉重的撞擊聲。

事後檢查發現，引擎蓋不僅嚴重變形，還留下多道深長爪痕，顯示熊的攻擊力道極為強大。牧場也提醒當地居民與遊客提高警覺，避免在夜間或清晨於山林及農場周邊活動。

據悉，日本近來熊害問題日益嚴重，政府已派遣陸上自衛隊前往秋田縣等地協助防治。自衛隊負責設置與運送箱型陷阱，提供捕熊作業後勤支援。不過，由於隊員未受過獵殺野生動物訓練，且法規並未允許他們執行獵殺任務，因此不能使用槍械。

同時，日本研究團隊也推出「熊出沒地圖」，整合全國各地熊出沒紀錄，並比對登山路線、城市與觀光景點，劃分高風險區域。該地圖提供日文與英文版本，讓國內外遊客都能即時掌握熊出沒情報，降低遭遇野熊的風險。

另外，岐阜縣決定效法北海道，向深山出動載有巨大擴音設備的無人機，該無人機不僅能提醒居民避難，還能播放獵犬鳴叫聲、施放煙火爆竹聲來驅趕熊隻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道巨大棕熊追車！「一拳打凹引擎蓋」　驚悚畫面曝
《全明星》女星「這週已去5次醫院」！身體亮紅燈：比預期嚴重
犂記30歲女員工手捲攪拌機　驚悚畫面曝
南韓大咖男模35歲癌逝！　病發2年內奪命
范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：非常扣分
逼12歲少女日本賣淫　警證實生母桃園性交易被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

13億密碼、20億電子郵件外洩！　資安專家警告：舊資料仍可致命

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

美32歲女清潔工「走錯門」被當賊！　遭屋主開槍爆頭慘死

日本街頭深夜砍殺！男子「頭部出血」腹部遭刺　送醫不治

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

13億密碼、20億電子郵件外洩！　資安專家警告：舊資料仍可致命

泰12歲少女被騙到東京下海　日媒：生母「在台賣淫」已落網

土耳其對納坦雅胡發逮捕令！　控以色列37高官犯下種族滅絕

轉換為戰時模式！美防長宣布改革武器採購　加快對外軍售交付進度

川普開綠燈！　豁免匈牙利1年「買俄油免受制裁」

美32歲女清潔工「走錯門」被當賊！　遭屋主開槍爆頭慘死

日本街頭深夜砍殺！男子「頭部出血」腹部遭刺　送醫不治

台東縣性騷案10個月22件！空軍志航基地10件居冠　多為女性通報者

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

曾寶儀拱爸爸再來《夜市王》好偷吃　張啟樂拋妻棄女現身活動少賺十萬

快訊／鳳凰颱風逼近！ 東琉線10日船班異動　11、12日停航

安世半導體爭議有解？　陸商務部：同意荷蘭派員磋商

「DNA之父」華森辭世！34歲獲諾貝爾獎　告別傳奇與爭議人生

《全明星》女星「這週已經去5次醫院」！身體亮紅燈：比預期嚴重

《惡靈古堡9》預購驚現「里昂內褲」　證實爆料玩家喊：秘密揭曉

冬盟對決平鎮同梯黃錦豪　許庭綸先被嗆三振霸氣回：還早！

北市洗車場地下室成「士九」賭場　警逮13賭客...查扣現金23萬

【開吃啦！】黃仁勳爽嗑名店溫體牛　粉絲嗨翻搶著要簽名

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

逼泰12歲少女下海　生母在台賣淫被逮

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

習近平罕見笑瞇眼照　陸網卻看不到

美國政府關門航班大亂　單日1000班次遭取消

謝侑芯命案反轉？家屬出手要真相！

校園清真寺禮拜爆炸　嫌犯「竟只有17歲」

女賊30秒順手偷包　受害者全家沒人發現

泰母直播「和兒子色色」　月撈1萬泰銖

怕了！美五角大廈擬「簡化」武器採購流程

更多熱門

相關新聞

騙12歲女兒日本賣淫！警證實泰國生母賣淫被捕

騙12歲女兒日本賣淫！警證實泰國生母賣淫被捕

日本東京一家違法營業的按摩店，竟然剝削12歲的泰籍少女，且警方懷疑強迫未成年賣淫、甚至涉及人口販運，也逮捕按摩店店長，少女表示是被親生母親騙到日本，且母親離開日本後就前往台灣。警方證明，泰國母親入境台灣後，日前在桃園因賣淫被拘留，且被裁處罰鍰，最高可以開罰三萬元，目前交由移民署收容，將擇日遣返，刑事局也請駐日、泰代表詢問當地警方相關狀況。

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

日男深夜街頭遭砍！頭部出血送醫不治

日男深夜街頭遭砍！頭部出血送醫不治

高市早苗可能行使「集體自衛權」　矢板明夫：大幅提高北京攻台成本

高市早苗可能行使「集體自衛權」　矢板明夫：大幅提高北京攻台成本

北韓嗆美「不會再容忍」　昨向東射飛彈

北韓嗆美「不會再容忍」　昨向東射飛彈

關鍵字：

日韓要聞北海道日本棕熊熊害

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面