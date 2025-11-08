巨大棕熊襲擊北海道牧場！追車「一拳打凹引擎蓋」　員工倒車逃命

記者羅翊宬／綜合報導

日本各地近期熊隻出沒事件頻傳，甚至頻闖人類生活區域，引發一般居民恐慌。北海道浦河町一處牧場6日晚間驚傳熊襲事件，當時工作人員開車巡視動物時，突然遭一頭體型碩大的棕熊衝撞，該隻棕熊以驚人力道猛拍車頭，引擎蓋瞬間凹陷，幸好人員及時倒車逃離，未釀成傷亡。

位於北海道浦河町、主要飼養純種馬的「桑田牧場」在社群平台X發文指出，事發當時工作人員正準備趁夜間開車前往餵養照護動物的途中，然而棕熊卻突然現身、高速逼近車輛。從現場拍攝到的畫面可見，棕熊揮動前掌猛力拍向車頭，發出沉重的撞擊聲。

事後檢查發現，引擎蓋不僅嚴重變形，還留下多道深長爪痕，顯示熊的攻擊力道極為強大。牧場也提醒當地居民與遊客提高警覺，避免在夜間或清晨於山林及農場周邊活動。

據悉，日本近來熊害問題日益嚴重，政府已派遣陸上自衛隊前往秋田縣等地協助防治。自衛隊負責設置與運送箱型陷阱，提供捕熊作業後勤支援。不過，由於隊員未受過獵殺野生動物訓練，且法規並未允許他們執行獵殺任務，因此不能使用槍械。

同時，日本研究團隊也推出「熊出沒地圖」，整合全國各地熊出沒紀錄，並比對登山路線、城市與觀光景點，劃分高風險區域。該地圖提供日文與英文版本，讓國內外遊客都能即時掌握熊出沒情報，降低遭遇野熊的風險。

另外，岐阜縣決定效法北海道，向深山出動載有巨大擴音設備的無人機，該無人機不僅能提醒居民避難，還能播放獵犬鳴叫聲、施放煙火爆竹聲來驅趕熊隻。