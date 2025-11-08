白宮釋出釜山峰會照！習近平罕見「笑瞇了眼」　陸網卻全看不到

▲白宮釋出習近平「笑容照」！中國網友卻看不到。（圖／白宮官網，下同）



記者董美琪／綜合報導

白宮近日釋出一組「美中釜山峰會」的現場照片，其中一張中國國家主席習近平笑得雙眼瞇成一線的畫面，與他以往嚴肅威權的形象形成強烈反差，成為國際輿論焦點。不過，中國國內媒體並未公開這些罕見的笑容畫面。

根據《CNN》報導，習近平長年以莊重、穩定的姿態示人，極少在公開場合表露情緒。這並非偶然，而是因為中國官方媒體持續塑造他「沉穩領袖」的形象，避免任何可能削弱權威的鏡頭流出。

然而，這次白宮公布的照片卻讓外界看見另一面的習近平。照片中，他與美國總統川普隔著談判桌對坐。川普伸手跨桌展示一張手卡（內容未公開），而在另一張畫面裡，習近平閉眼微笑，身旁的外交部長王毅也露出笑容。目前尚無法確認照片的拍攝先後順序。

這些影像呈現出在中國官媒中難以見到的「輕鬆習近平」。與此同時，《路透社》也拍到他於韓國慶州舉行的亞太經合會（APEC）期間，與韓國總統李在明互贈禮物、開玩笑的片段。

據悉，李在明送上一副木製圍棋棋盤，習近平則回贈兩支小米手機。當李在明笑問「通訊安全如何？」時，習近平也幽默回應：「你可以檢查一下有沒有後門。」現場氣氛一度輕鬆愉快。

這兩次罕見的互動，讓外界見到習近平少見的幽默與親切。外媒分析指出，他的笑容之所以鮮少曝光，是因為中國對媒體內容及資訊流通進行嚴格管控，領導人形象由官方統一維護，任何不符合敘事的內容都可能遭審查或刪除。