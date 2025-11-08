林俊憲安南區後援會成立　五千人力挺、初選氣勢直線攀升

▲林俊憲在安南區成立後援會，現場湧入逾五千名支持者，展現強大基層動能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選戰火漸熱，立委林俊憲8日在安南區舉辦後援會成立大會，在立委、議長、副議長、議員與地方基層幹部大陣仗力挺下，吸引超過五千名支持者到場，展現強大動能與基層人氣，安南區為台南人口第二大行政區，也是黨內競爭對手的本命區，林俊憲選在此地成立後援會，備受黨內外矚目。

林俊憲表示，安南區是孕育下一代台南人的重要基地，未來將從「讓青年放心打拚、提升公共服務、推動交通大進步」三大方向著手，全面帶動安南區的成長。他強調，要讓青年衝得出去，市府首先必須照顧好長輩、婦幼與孩子，讓家庭得以安心。

在人口結構方面，安南區總人口突破 20 萬，其中 0 至 12 歲就達 1.3 萬人。林俊憲指出，他提出的老人與婦幼政策，就是要真正減輕家庭負擔。他承諾老人健保由市府全面負擔、免費接種皮蛇疫苗，每月計程車補助 500 元、重陽敬老禮金從 1 千元提高到 2 千元，並持續擴增長者關懷據點與共餐服務。

在婦幼照顧政策上，他主張孕婦產檢交通補助 7500 元、免費注射 RSV 疫苗，首胎生育獎勵金從 2 萬提高至 4 萬，並加碼託育補助、國中小營養午餐免費等方案。他表示，這些政策都是希望讓青年家庭能在台南紮根、願意生、放心養。



在提升公共服務上，林俊憲提出強化公所人力、增加警力、提高里建設經費從 13 萬到 15 萬，並將鄰長工作費改為每月發放、提高到 2000 元，同時成立里政溝通平台，以提升行政效率。

交通建設則是安南區居民最關注的議題。林俊憲承諾加速推動國道 8 號跨南 133 線高架化工程，並促成西港大塭寮南 41 線跨越曾文溪銜接安南區溪埔寮，讓新吉工業區多一條聯外道路，縮短往溪北地區的通行動線。

立委賴惠員推崇林俊憲在丹娜絲風災及《災後重建特別條例》中展現行動力，是「有肩膀、能解決問題」的市長人選。立委郭國文提醒要警戒藍白勢力操作初選，並強調林俊憲在綠營支持度與看好度皆大幅領先，是值得信任的清廉與擔當之人。立委林宜瑾則表示，林俊憲具執行力、有政策規劃能力，能替台南帶來新方向。台南市議長邱莉莉強調林俊憲最能團結黨，是初選唯一支持的人選。後援會會長王賢明表示，他認識的林俊憲，是願意傾聽、踏實做事、守護土地的政治人物，相信他能讓台南更進步。

今日安南區後援會成立大會，民進黨內公職幾乎總動員，包括立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、市議長邱莉莉、副議長林志展，以及多位議員共同到場，展現林俊憲在安南區的強大動員力，也為民進黨台南市長初選投下關鍵震撼彈。