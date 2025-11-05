快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨選對會今（5）日正式通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長，並提報中執會通過，預計11月下旬處理。另外，據了解，雲林傾向提名立委劉建國、苗栗傾向提名無黨籍議員陳品安，但今日選對會中尚未拍板，對此，民進黨發言人吳崢僅表示，人選還在討論中。

今日下午，民進黨選對會正式通過，提名新北市立委蘇巧慧，代表民進黨參加2026新北市長選舉。蘇巧慧自台大法律畢業後考取律師，到國外取得美國賓州大學與波士頓大學法學碩士後投入立委選舉。首次參選立委，就在藍營優勢選區樹林鶯歌區，擊敗當時如日中天的國民黨立委、奧運跆拳道金牌得主黃志雄，之後連任三屆立委。

無黨籍議員陳品安則是律師出身，國立台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格。曾任台北律師公會媒體公關組副秘書長。2018年初試啼聲就當選議員，2022年議員選戰更獲該選區第一高票，當時也曾擔任民進黨苗栗縣縣長候選人徐定禎競選總部發言人。

劉建國則是地方出身，自2009年補選擔任立委後，連任至今，2022年也曾挑戰力拼連任的雲林縣長張麗善，最終不敵，明年大選也有望捲土重來。

至於競爭激烈的彰化選區，目前已有4人表態有意參選，據了解，彰化會做「類初選」，會做黨部內參民調後協調，但不會正式初選。