政治 政治焦點 國會直播 專題報導

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者杜冠霖／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃，其中針對股利、租金、利息改採「結算制」被視為拿存股族開刀，引發強烈反彈，衛福部昨晚已緊急宣布「暫停有爭議的規劃」。對此，民進黨立委林俊憲今（7日）受訪時表示，沒有凝聚共識、聽取外界意見，引起軒然大波，這一定要踩剎車，不能草率推出。立委賴瑞隆則指出，這件事情衛福部確實要檢討，提出任何重大決策前都要充分溝通。

衛福部長石崇良今日出席活動受訪談到補充保費爭議，他強調，所有的出發點都是希望能夠讓健保永續經營、財務穩健，照顧更多的民眾跟弱勢，讓健保精神「互助互利、量能負擔」能夠延續下去，當然政策規劃的過程中，需要更多討論跟與社會共識，會持續與外界來收集意見，凝聚更多的共識之後，為健保的穩健、永續發展繼續努力。

至於相關政策揭露未經跨部會溝通，金管會也完全不知情。石崇良則澄清，這項政策在衛福部內部討論許久，不斷地在為健保財務做研析，過程當中跟很多財經專家都有討論過「但還是還沒正式的啟動」，只是偶然因為媒體專訪而被揭露。

對此政策，綠委林俊憲受訪時表示，健保財政有沒有必要加補充保費，大家來討論看什麼樣的方式，不是忽然間，「蹦！整套給你丟出來」。沒有凝聚共識、聽取外界意見，引起軒然大波，這一定要踩剎車，不能草率推出，行政院也從善如流，新的部長可能比較不了解模式，重大決策人民權益要小心謹慎。

綠委賴瑞隆指出，這件事情衛福部確實要檢討，提出任何重大決策前要內部溝通，連金管會都不知情就貿然提出，特別是收到金額不多又影響層面大，就會影響施政觀感，最後卓榮泰臨時喊停，希望未來各部會首長都要謹慎，每個施政都會影響執政信心，這個時間點要注意，未來要推出政策前應該先溝通，大家都認同才不會發生緊急煞車狀況，才可以讓人民感受到執政的穩健跟信心，希望衛福部以此為戒，充分跟各部會平行溝通、跟立法院溝通。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

健保補充保費衛福部石崇良民進黨林俊憲

