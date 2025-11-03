會脫黨參選？林岱樺：有公平競爭自然願賭服輸　不必給我穿小鞋

▲民進黨立委林岱樺。（資料照／立委林岱樺國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，針對脫黨參選傳言，民進黨立委林岱樺今（3日）在廣播節目強調，11月10日就要領表登記參選，同時會簽署不違紀參選的切結書，當然她也會簽，「只要參加黨的登記，我就會遵循黨的規則，不違紀參選」，有公平的競爭環境，就會有公平的競爭結果，「我自然就會願賭服輸」。只要黨把機制辦好，公平、公開、公正，不要針對特定參選人做相關動作，她要求的就這樣，「我林岱樺非常單純的人，我一心就是要為民服務」，不必給她穿小鞋。

民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺今（3日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚提到，有2種情況民進黨不會提名林岱樺，第一，黨內4個人競爭，「如果妳民調是第一，那當然就要提妳；但如果妳民調不是第一，那當然就提更高的人」。第二，林岱樺現在是無罪答辯，但萬一一審判有罪，民進黨廉政會就會進行停權動作，林岱樺就無法代表民進黨參選。現在林岱樺民調還是第一嗎？

林岱樺表示，還在領先位置，她8個月沒動，還能在領先位置，而其他人都已經8個月了，有選舉的作為、資源等，「經過8個月，我還能夠在領先的位置，我當然有信心啊！」表示市民看得清楚，這一路以來她是怎麼被打壓、扭曲的。

林岱樺提到，民進黨11月10日開始登記，領表時就會簽署不違紀參選的切結書，「當然我也會簽」，這是黨內行之有年的規定，「從登記的那一天開始，我就必須循黨的規則，所以我會去登記，我也會遵循黨的規則，這是我最卑微的要求，就是希望這是一個公平競爭環境」。

林岱樺強調，她要求的不多，只希望黨內用公平、公開、透明的機制產生黨的候選人，不要針對她這個所謂特定對象做額外攻擊，這不是人民願意看到的，「所以有公平的競爭環境，就會有公平的競爭結果，我自然就會願賭服輸」。

「只要參加黨的登記，我就會遵循黨的規則，不違紀參選，這是很基本的道理」，林岱樺重申，她對她的清白非常有信心，她現在盡全力採無罪答辯，所以只要司法公正，就不影響她的參選資格。萬一不幸硬要栽贓或是打擊她，她當然會以司法的清白作為最重要的捍衛目標。

黃暐瀚也確認，初選過程不能違紀，初選後4人只有1人會被提名，因此另外3人也不能違紀脫黨繼續選舉，「所以你的意思是你對自己被民進黨提名，而且無罪這兩個事情都有信心，對不對？」林岱樺回應，「對」。

黃暐瀚追問，若事與願違，會不會自己出來選？林岱樺強調，「我遵照黨的機制」，她追求公平競選環境，還沒登記就有人用她會脫黨參選來攻擊，這不是很荒謬嗎？是有人刻意要分化民進黨，還是有人不希望她代表民進黨參選？「其實我要求的也不多，就是一個公平的機制啊」，所以她一定遵照黨機制，只要黨把機制辦好，公平、公開、公正，不要針對特定參選人做相關動作，她要求的就這樣，「我林岱樺非常單純的人，我一心就是要為民服務」，不必給她穿小鞋。