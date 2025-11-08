破解迷思　台南市府公布南科教育量能：多校可供選擇、預留校地再擴建

▲蓮潭國中小國中部雖額滿，但二期校舍基本學區學生均可順利就讀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對媒體報導指「台南科技園區人口教育資源嚴重不足」，台南市教育局8日嚴正指出，相關說法與實際情形不符，為避免造成社會誤解特此澄清。

教育局強調，南科園區周邊的教育資源十分充足，並非如報導所言僅有蓮潭國中小可提供服務。園區鄰近尚有南科實驗高中國中部、善化國中與新市國中等學校支援就學需求，目前善化與新市國中仍有足夠招生名額，國小階段亦未額滿，可充分因應園區家庭子女就讀。

教育局長鄭新輝說明，蓮潭國中小因為新設校與家長高度期待，國中部今年確實額滿，但基本學區學生皆已順利入學；國小部則仍有餘額，家長無須憂心。

教育局表示，市府早已針對南科園區的成長趨勢與人口發展做超前部署，與都發局攜手規劃校地。在南科開發範圍內的 FG 區與 NO 區，目前已預留 2.5 公頃與 4.5 公頃校地，作為未來增設新校的預定用地，展現市府長遠佈局與積極因應態度。

教育局呼籲，媒體在報導前應先查證區域現況，避免造成家長不必要的疑慮。市府團隊將持續強化教育資源配置，確保南科園區每位學童都能就近安心入學，推動區域教育穩健發展。