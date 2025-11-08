　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判刑10月　法官讓她緩刑5年

▲▼詐騙,女騙子。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

▲台南鄭姓婦人因擔任詐團「車手」被捕，一審遭判10個月，二審改判緩刑5年。（示意圖非當事人／取自免費圖庫／pexels）

記者潘鳳威／台南報導

台南鄭姓婦人因加入詐騙集團當車手，協助收取被害人款項而被台南地院判有期徒刑10個月，鄭婦上訴後，台南高分院法官法官考量她坦承犯行、家境困難，不僅要照顧五個孫子、兩個曾孫，其中一個孫子還身心障礙，二審維持原判10個月，但緩刑5年，全案仍可上訴。

判決書指出，鄭婦於2022年8月將自己的金融帳戶，提供給暱稱「張勇」的詐騙集團成員作為人頭帳戶使用，涉嫌詐欺及違反洗錢防制法，後經台中地檢署檢察官作出不起訴處分。鄭婦事後得知對方是詐騙集團，為貪圖高額報酬起歹念，竟於2022年10月加入曾差點害慘他的詐騙集團，並擔任「車手」。

2023年4月，詐團以感情詐騙方式接觸被害人小香(化名)，小香因暈船而陸續匯款。同年10月23日，詐團成員又謊稱需住院手術，要求小香支付費用，並安排她於當日下午3時許，前往南市某間超商面交現金3萬元。鄭婦則是受成員指派去取錢，但當她到場，馬上就被埋伏的警員逮捕。

鄭婦在檢方調查期間，始終堅稱自己只是去提領貨款，強調自己是冤枉的、也是被騙的。直到法院開庭時，她才承認參與犯罪。台南地方法院開庭審理，法官考量其犯後態度、自小在育幼院長大、學歷不高且家境困苦、加上未對受害人小香造成實際損失，因此判處她10個月有期徒刑。

鄭婦不服，認為原判刑期過重，提出上訴，並強調家中有5名未成年孫子、2名曾孫需要照顧，出庭更帶著其中一名身心障礙的孫子到場，希望法官能從家庭情況酌情減刑。

台南高分院法官認為，雖然鄭婦的行為不符合減刑條件，但考量她當時思慮不周，且坦承犯行，加上她為中低收入戶，需照顧身心障礙的孫子孫女，經濟狀況困難。法官認為經此教訓應能讓她知所警惕、無再犯之虞，維持原判10月徒刑，但緩刑5年，讓鄭婦有機會改過自新。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年」好友證實
馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程
全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷
獨力養7孫　嬤當車手遭判刑10月
趙露思生日前「疑將官宣新東家」
大馬網紅「偷拍正妹」喊好想揉她奶！　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

無牌自小客硬上五楊高架！拒警攔查一路逃　自撞護欄終被逮

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判刑10月　法官讓她緩刑5年

赴韓當練習生！學長發文罵「人品差還騙感情」　前韓團成員吉贏了

淫教練松志彬性侵32童！90罪重判36年　法官：再收押2個月

三媽賜福田中馬拉松！任賢齊返鄉抬轎　小鎮湧進上萬跑者

軟爛男友討2萬遭拒變臉「拿刀恐嚇」女右手臂挫傷　涉家暴送辦

快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中

太子集團詐騙洗錢！2陸籍幹部多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

士林犯保攜手拱北殿！邀馨生家庭體驗手作　擁抱溫暖新力量

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

無牌自小客硬上五楊高架！拒警攔查一路逃　自撞護欄終被逮

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判刑10月　法官讓她緩刑5年

赴韓當練習生！學長發文罵「人品差還騙感情」　前韓團成員吉贏了

淫教練松志彬性侵32童！90罪重判36年　法官：再收押2個月

三媽賜福田中馬拉松！任賢齊返鄉抬轎　小鎮湧進上萬跑者

軟爛男友討2萬遭拒變臉「拿刀恐嚇」女右手臂挫傷　涉家暴送辦

快訊／台中2男吵架！他水果刀刺友「臟器外露」　送醫搶命中

太子集團詐騙洗錢！2陸籍幹部多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

士林犯保攜手拱北殿！邀馨生家庭體驗手作　擁抱溫暖新力量

《國寶》首映獲6分鐘鼓掌肯定　吉澤亮、橫濱流星令觀眾深陷歌舞伎魅力

ARKis太會玩！　私密旅遊心法全曝光

ITF旅展爆10萬人潮！「百萬刷手」搶訂極光、歐洲團　日本最夯

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

《醫療希望在花蓮》花蓮慈濟堅守東台灣　林欣榮帶領開創新醫路

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

感傷「戴資穎時代」結束了　英名球評：永遠懷念她帶來的純粹之美

水墨巨擘林玉山、高一峰聯展免費展出！家屬捐贈畢生創作

【結局出爐】實況主Toyz涉毒最終篇！　持大麻被追訴險加刑期 已勒戒獲判不受理

社會熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

料理鼠王嘉義版　30cm老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃

滴管餵毒迷姦傳播妹害亡！淫男羈押抗告遭駁

高雄女沒掛號衝診間！問病情遭拒嗆醫

即／台中犂記餅店員工手指卡攪拌機遭壓碎

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

偷拍2女兒洗澡7年！狼父下場出爐

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

前龍亨幹部選妃進貢太子集團　首腦大讚台妹

知名模特經紀險被「太子集團」騙去柬埔寨！　被告驚見熟面孔

更多熱門

相關新聞

太子集團2陸籍幹部曾多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

太子集團2陸籍幹部曾多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

台北司法機關偵辦柬埔寨「太子集團」詐騙洗錢案，傳太子集團董事長陳志的核心中國大陸籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次入境台灣。對此，移民署指出，2人分別以「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救慘了

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救慘了

王健源認養搜救犬DOTA一年捐物資力挺台南特搜隊

王健源認養搜救犬DOTA一年捐物資力挺台南特搜隊

帳戶幫轉帳卻無罪　法院認證他是受害人

帳戶幫轉帳卻無罪　法院認證他是受害人

關鍵字：

詐騙台南法院緩刑車手

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面