獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判刑10月　法官讓她緩刑5年

▲台南鄭姓婦人因擔任詐團「車手」被捕，一審遭判10個月，二審改判緩刑5年。（示意圖非當事人／取自免費圖庫／pexels）

記者潘鳳威／台南報導

台南鄭姓婦人因加入詐騙集團當車手，協助收取被害人款項而被台南地院判有期徒刑10個月，鄭婦上訴後，台南高分院法官法官考量她坦承犯行、家境困難，不僅要照顧五個孫子、兩個曾孫，其中一個孫子還身心障礙，二審維持原判10個月，但緩刑5年，全案仍可上訴。

判決書指出，鄭婦於2022年8月將自己的金融帳戶，提供給暱稱「張勇」的詐騙集團成員作為人頭帳戶使用，涉嫌詐欺及違反洗錢防制法，後經台中地檢署檢察官作出不起訴處分。鄭婦事後得知對方是詐騙集團，為貪圖高額報酬起歹念，竟於2022年10月加入曾差點害慘他的詐騙集團，並擔任「車手」。

2023年4月，詐團以感情詐騙方式接觸被害人小香(化名)，小香因暈船而陸續匯款。同年10月23日，詐團成員又謊稱需住院手術，要求小香支付費用，並安排她於當日下午3時許，前往南市某間超商面交現金3萬元。鄭婦則是受成員指派去取錢，但當她到場，馬上就被埋伏的警員逮捕。

鄭婦在檢方調查期間，始終堅稱自己只是去提領貨款，強調自己是冤枉的、也是被騙的。直到法院開庭時，她才承認參與犯罪。台南地方法院開庭審理，法官考量其犯後態度、自小在育幼院長大、學歷不高且家境困苦、加上未對受害人小香造成實際損失，因此判處她10個月有期徒刑。

鄭婦不服，認為原判刑期過重，提出上訴，並強調家中有5名未成年孫子、2名曾孫需要照顧，出庭更帶著其中一名身心障礙的孫子到場，希望法官能從家庭情況酌情減刑。

台南高分院法官認為，雖然鄭婦的行為不符合減刑條件，但考量她當時思慮不周，且坦承犯行，加上她為中低收入戶，需照顧身心障礙的孫子孫女，經濟狀況困難。法官認為經此教訓應能讓她知所警惕、無再犯之虞，維持原判10月徒刑，但緩刑5年，讓鄭婦有機會改過自新。